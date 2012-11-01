وحدت ویکپارچگی مسلمانان و پشتیبانی از ولایت فقیه مهمترین سلاح در برابر دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم نارویی صبح پنجشنبه در مراسم جشن امامت و ولایت که با حضور هزار نفر از دانش آموزان و خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) سیستان و بلوچستان در ورزشگاه امام علی (ع) زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران به برکت وصایای امام (ره) و حضور ولایت فقیه و پشتیبانی مردم از آرمان های امام و رهبری، طبق پیش بینی امام راحل به همه دنیا صادر شده و بر همه دولت ها اثر گذاشته است.

وی گفت: ایجاد موج بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر خواسته های نامشروع آمریکا و انگلیس و اتحادیه اروپا، باعث شده است که کشورهای استکباری با تحریم های اقتصادی و جنگ نرم علیه ملت ایران این کشور را از رشد و توسعه همه جانبه باز دارند تا مردم ایران مانند سال های ننگین حکومت ستم شاهی برده و محتاج آنان باشند.

وی افزود: دشمن با انجام عملیات های تروریستی و اقدام های خرابکارانه سعی دارد تا سرعت پیشرفت و توسعه کشور را ضعیف کند.

استاندار سیستان و بلوچستان با تبریک به مناسبت عید بزرگ غدیر خم بیان داشت: غدیر استمرار رسالت نبی مکرم اسلام (ص) و بزرگترین واقعه بعد از بعثت پیامبر در تاریخ اسلام است.

وی گفت: غدیر یک حقیقت همیشه زنده در تاریخ اسلام است و انقلاب اسلامی ایران هم مولود فلسفه غدیر و ولایت است.

وی با تاکید بر معرفی فرهنگ غدیر به جوانان، برپایی جشن ها و مراسم های ویژه عید سعید غدیر خم را در سراسر استان مورد تقدیر قرار داد.