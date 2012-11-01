تلاش برای حل مشکلات ارزی دانشجویان خارج از کشور / بازگشت تعدادی از دانشجویان

دکتر سید حسن مسلمی نایینی طی بازدید از غرفه مهر در نمایشگاه مطبوعات با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز بر تحصیل و زندگی دانشجویان خارج از کشور گفت :دانشجویان قشر خاص و عالمی هستند و نباید با آنها به گونه ای برخورد شود که اثری بدی بر آنها بگذارد و در بازگشت آنها تاثیر گذار باشد .

وی ادامه داد: ما اساتید ومتخصصان بسیاری داریم که با هزینه شخصی در خارج از کشور تحصیل کرده اند ودر حال حاضر در داخل کشور خدمت رسانی می کنند.

نایینی با بیان این که بسیاری از دانشجویان به امید ارز هزار تومانی برای ادامه تحصیل به خارج از کشور رفته اند و حالا پس گذراندن سه سال از تحصیلشان ناگهان نرخ ارز 3 برابر افزایش پیدا کرده است گفت : برای آن که این گونه دانشجویان با مشکلات کمتری روبرو شوند باید سیاست های حمایتی مانند ارائه وام و گرفتن تعهد کاری و ...تعریف شود .

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این افزایش ها سبب بازگشت دانشجویان نیز شده است گفت : تعدادی از این دانشجویان به دلیل مشکلات ناشی از افزایش قیمت ارز بازگشته اند .

مدیر کل امور بورس و دانشجویان خارج وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: ادامه تحصیل این دانشجویان در داخل کشور نیز نیاز به برنامه ریزی و جلسات فشرده دارد که در صورت درخواست ادامه تحصیل در داخل کشور به چه صورت این کارعملیاتی شود .

حضور کم رنگ مسائل دانشگاهی در رسانه ها

وی در ادامه با اشاره به نقش کم رنگ موضوعات دانشگاهی در رسانه ها گفت: باید خبرگزاری ها و رسانه ها فعال تر به موضعات و مشکلات دانشگاهیان بپردازند به خصوصرسانه ها می توانند در انتقال تجربیات اساتید و دانشجویان موثر باشند .