به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال با حضور در غرفه خبرگزاری مهر درنمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها در خصوص قانون عدم حضور ناظران داوری فدراسیون فوتبال در رسانه‌ها برای تحلیل داوری بازی‌های فوتبال گفت: با توجه به اینکه الشریفی مدرس داوری فیفا در کلاس یک روزه توجیهی که برای داوران ایرانی در تهران برگزار شد، گفته بود داورانی که با فدراسیون فوتبال همکاری می کنند نباید در آنالیز داوری بازی‌های فوتبال آن کشور در رسانه ها شرکت کنند، من از حسین عسکری خواستم تا این موضوع را از فیفا استعلام بگیرد.

وی در همین خصوص افزود: عسکری از طریق ایمیل شخصی خود از فدراسیون جهانی فوتبال استعلام گرفت که فیفا نیز این موضوع را تایید کرد.

رئیس کمیته داوران تاکید کرد: هر تصمیمی در این خصوص باید در کمیته داوران با تصمیم جمعی اعضای کمیته داوران گرفته شود بنابراین عسکری باید پاسخ استعلام از فیفا را به کمیته داوران ارجاع می داد تا ما با بررسی شرایط فوتبال کشور و داشته‌های خودمان این موضوع را بررسی کرده و در این خصوص تصمیم نهایی به کلیه استان‌ها ابلاغ می شد.

وی در پاسخ به این پرسش که شواهد نشان می دهد که کمیته داوران فدراسیون فوتبال و دپارتمان داوری به صورت موازی با یکدیگر عمل کرده و هر کدام از این نهادها کار خودشان را انجام می دهند، تاکید کرد: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد چون کلیه تصمیمات و سیاستگذاری داوری فوتبال ایران توسط کمیته داوران اتخاذ می شود و دپارتمان فقط نقش اجرایی داشته و اجرا کننده تصمیمات گرفته شده توسط کمیته داوران است. در واقع دپارتمان به عنوان دبیرخانه کمیته داوران فقط وظیفه اجرایی دارد.

وی در خصوص برنامه های عادی کمیته داوران فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: قرار است در نیمه دوم آبان نشستی را با حضور روسای کمیته داوران استان‎ها در زنجان برگزار کرده و نظرات و راهکارهای آنها را در خصوص روند روبه رشد جامعه داوری جویا شویم.