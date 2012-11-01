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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

اسماعیل پور خبر داد:

اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی کمپ گمرک خداآفرین منطقه آزاد ارس

اختصاص 10 میلیارد ریال اعتبار برای بازسازی کمپ گمرک خداآفرین منطقه آزاد ارس

جلفا – خبرگزاری مهر: سرپرست معاونت عمرانی منطقه آزاد ارس از اختصاص10 میایارد ریال اعتبار برای احیا و بازسازی کمپ گمرک خداآفرین منطقه آزاد ارس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اسماعیل پور پیش از ظهر پنجشنبه در شورای اداری شهرستان خدا آفرین افزود: با این میزان اعتبار ضمن بازسازی ساختمان ها و محوطه سازی کمپ، فضایی برای استقرار درمانگاه بهداشتی و درمانی در این مکان محیا می شود.

وی همچنین مشارکت مردم و مسئولان محلی برای اتمام فنس کشی محدوده مشترک سرمایه گذاری ایران و جمهوری آذربایجان را خواستار شد.

اسماعیل پور وجود محدوده قلی بیگلو از منطقه آزاد ارس در شهرستان خداآفرین را پتانسیلی ارزشمند برای توسعه این شهرستان دانست.

شهرستان 35 هزار نفری خدا آفرین به مرکزیت شهر مرزی خمارلو در 210 کیلومتری مرکز استان آذربایجان شرقی واقع است.
 

کد مطلب 1733918

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