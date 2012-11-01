رفع نیازهای مستمندان با هیچ خدمتی قابل مقایسه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلام محمد زارعی ظهر پنجشنبه در نشستی با پرسنل کمیته امداد استان افزود: انقلابی بودن، با انگیزه بودن، بی ریا بودن و خاکی بودن از جمله خصوصیات خدمت در کمیته امداد است.

وی بیان داشت: کمیته امداد زائیده و مولود انقلاب است و عمل امدادگران این نهاد ریشه عمیقی در دین اسلام دارد.

زارعی با اشاره به امر مهم توانمند سازی مددجویان اظهار داشت: باید ظرفیتها را شناسایی کرده و در اختیار خانواده ها قرار دهیم و با استفاده از این ظرفیت ها و ایجاد انگیزه و آموزش خانواده ها به سمت خودکفایی و خوداتکایی نیازمندان گام برداریم.

وی بیان کرد: فراهم شدن زمینه اشتغال مددجویان آنها را از کمکهای امدادگران بی نیاز می کند.

270خانوار مددجوی استان از پرداخت حق انشعاب گاز معاف شدند

مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست از معافیت 270خانوار این استان از پرداخت حق انشعاب گاز خبر داد.

عبدالمجید فرهادی گفت: این کار در راستای حمایت از مددجویان تحت پوشش این نهاد انجام شده است.

وی با اشاره به توانمند سازی مددجویان این استان بیان داشت: کمیته امداد در راستای پیشبرد این سیاست با اجرای طرح های خودکفایی و اشتغال زایی مددجویان برای توانمندی آنها گام های موثری برداشته است.

فرهادی با بیان اینکه تاکنون دو هزار و 448 طرح خودکفایی در سطح استان اجرا شده، عنوان کرد: یک هزار و 850 مورد از طرح های اجراشده در برنامه رصد ثبت شده و مابقی طرح ها نیز در حال ثبت است.

مدیرکل کمیته امداد استان افزود: 771 طرح در شهرستان بویراحمد،420 طرح در شهرستان دنا، 481 طرح در شهرستان کهگیلویه،541 طرح در بهمئی، 190 طرح در گچساران، 71 طرح در باشت و67 طرح نیز در چرام اجرایی شده است.

فرهادی اظهار داشت: در بحث کارهای عمرانی در حال حاضر 674 مورد برنامه بهسازی مسکن مددجویان و 913 مورد تعمیرات مسکن شهری را در دستور کار قرار داده ایم.