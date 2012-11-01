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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۲۷

کانون پرورش فکری البرز کودکان و نوجوانان را به حضور در راهپیمایی روز دانش آموز دعوت کرد

کانون پرورش فکری البرز کودکان و نوجوانان را به حضور در راهپیمایی روز دانش آموز دعوت کرد

کرج - خبرگزاری مهر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز در آستانه 13 آبان روز دانش آموز، با صدور بیانیه ای کودکان و نوجوانان را به حضور گسترده در راهپیمایی این روز دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از بیانیه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز آمده است: روز 13 آبان، همواره در تاریخ ایران اسلامی زنده بوده و یادآور حوادث مهمی است که در شکل گیری انقلاب اسلامی و بیرون راندن مظهر استکبار یعنی آمریکا از ایران نقش اساسی دارد.

این بیانیه می افزاید: روز 13 آبان، روز به شهادت رسیدن دانش آموزان و دانشجویان بسیاری از پیروان خط امام خمینی (ره) است که اگر چه خود رفتند اما شجاعت و مردانگی همیشگی را برای ما و ایران اسلامی به یادگار گذاشتند.
 
این بیانیه ادامه می دهد: 13 آبان روز تسخیر لانه ی جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان و دانش آموزان ایمان مدار است. این مناسبت فرصتی است تا یک بار دیگر همه با هم فریاد هایمان را بر سر استکبار جهانی بزنیم.
 
در پایان این بیانیه آماده است: ما کودکان و نوجوانان و آینده سازان ایران اسلامی در کنار سایر مردم شریف ایران عزیزمان تا پای جان علیه مستکبران مبارزه خواهیم کرد و به آنها نشان می دهیم که در تمام سنگر ها، هر جا که نیاز باشد و رهبر عزیزمان (مدظله العالی ) فرمان دهد حضور خواهیم داشت، هم چنان که تاکنون نیز این گونه بوده ایم.
 
کد مطلب 1733921

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