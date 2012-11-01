اکثر مشکلات کشور ناشی از بی برنامگی مسئولان است

حجت الاسلام شیخ محمد باقری بنابی پنجشنبه در آیین تودیع و معارفه رئیس دانشگاه پیام نور مرکز بناب در جمع دانشگاهیان این شهرستان با اشاره به طرح موضوع اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب افزود: اکثراً در کشور ما با مشکل برنامه ریزی روبرو هستیم و برنامه ریزی مدون در کشور ما کم اتفاق می افتد و اکثراً مشکلات از این ناحیه است که مسئولان ما برنامه محور نیستند.

وی گفت: در کشور ما رئیس جمهوری که روی کار می آید، کارهای رئیس جمهور گذشته را ادامه نمی دهد و تمام تجربیات گذشته کنار گذاشته می شود.

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه توسعه مراکز علمی شرط اساسی موفقیت یک کشور است، اذعان کرد: رئیس جمهوری که وارد صحنه می شود، باید با برنامه بیاید و باید احزاب و مطبوعات نگذارند رئیس جمهور به دلخواه خود حرکت کند و در سطح منطقه و شهرستان نیز باید با برنامه ریزی جلو برویم واگر بتوانیم در سطح شهرستان با برنامه پیش برویم، قطعاً موفقیت نیز حاصل خواهد شد.

وی دلیل موفقیت کشورمان در موضوع هسته ای را ناشی از برنامه محوری مسئولان اعلام کرد و تأکید کرد: مطالبه جدی مردم از مسئولین این است که برنامه محور باشند چون با دل بخواهی نمی شود کشور را اداره کرد و اکثر مشکلات موجود در سایه بی برنامگی است و دولت و مجلس در تلاشند تا این نقیصه را در کشور برطرف کنند.

وی با اشاره به وجود پتانسیلهای بالقوه در شهرستان برای توسعه مراکز علمی از رؤسای دانشگاهها خواست از نظر کمی و کیفی و با ارائه مقالات در راستای ارتقاء سطح علمی دانشگاهها گام بردارند و دانشگاههای بناب شرایط میزبانی برای همایشای بین المللی را دارا می باشند.

باقری بنابی ضمن تأکید بر ایجاد رشته های جدید در مراکز دانشگاهی بخصوص با توجه به آماده بودن بسترهای لازم در دانشگاه پیام نور برای افزایش رشته های جدید گفت: اگر می خواهیم در راستای تولید علم قدم برداریم، حتماً باید امکانات دانشگاهها را افزایش دهیم.

وی در ادامه ضمن تأکید بر برگزاری کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاههای منطقه که مطالبه جدی مقام معظم رهبری است، از اساتید و بویژه کارکنان دانشگاه خواست اخلاق اسلامی را در برخورد، گفتار و کردار خود پیشه کنند و جایگاه و شأن خود را حفظ کنند و آن موقع محیط کار برای شما بهشتی خواهد شد.

نماینده مردم بناب در مجلس افزود: اخلاق اسلامی باید سرلوحه کارهای نیروهای دانشگاهی قرار گیرد و استادان دانشگاه و کارکنان دانشگاه باید الگویی تمام عیار برای سایر کارکنان ادارات باشند.

باقری بنابی با اشاره به سوابق علمی و اجرایی آقای غفوریان اظهارامیدواری کرد شاهد تحول اساسی از لحاظ کمی و کیفی در دانشگاه پیام نور مرکز بناب باشیم.