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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۴۵

حجت الاسلام خاتمی:

کمرنگ کردن فرهنگ ایثار و شهادت از اهداف دشمن است

کمرنگ کردن فرهنگ ایثار و شهادت از اهداف دشمن است

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با تاکید بر اینکه 13 آبان ماه نقطه عطف مبارزات برای پیروزی انقلاب اسلامی بود، گفت: کمرنگ کردن فرهنگ ایثار و شهادت از اهداف دشمن برای از بین بردن تشیع است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنج شنبه در جمع اعضای انجمن اسلامی دانش آموزی استان زنجان افزود:  13 آبانماه روند شکست برنامه ریزیهای آمریکا برای حفظ نظام منحوس  پهلوی را شدت داد و موجب شد نهضت انقلاب اسلامی به پیروزی نهایی در 22 بهمن 57 برسد.
 
وی توطئه های 33 ساله استکبار جهانی بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یادآور شد و افزود: ملت بزرگ ایران با اقتدار روند پیروزی و اقتدار را ادامه می دهد.
 
نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان نقشه دشمن برای از بین بردن تشیع این است که هم در رابطه با بال سرخ شهادت و هم در رابطه با بال سبز انتظار، با حفظ ظاهر و قالب اعمال و باورهای شیعیان، آنها را از محتوا و درون مایه خالی کند.
 
حجت الاسلام خاتمی ادامه داد: یکی از روش‌های از بین بردن درون مایه اعمال و باورهای شیعیان و مأیوس کردن آنها این است که مدعیان مهدویت و بابیت در جامعه زیاد شوند.
 
وی افزود: دوران امامت امام صادق(ع) و امام هادی(ع) نسبتا طولانی بود، در دوران امامت این بزرگواران، تفکرات و گروه‌های انحرافی رواج یافتند و حکومت برای اینکه مردم به سراغ ائمه معصومین(ع) نروند از این افراد حمایت می کرد. یکی از روش های مبارزه ائمه(ع) با این تفکرات انحرافی این بود که توصیه‌ها و تبلیغات دینی خود را در قالب زیارت‌نامه‌ها ارائه کنند.
 
حجت الاسلام خاتمی افزود: نقشه دشمن برای از بین بردن تشیع این است که هم در رابطه با بال سرخ شهادت و هم در رابطه با بال سبز انتظار، با حفظ ظاهر و قالب اعمال و باورهای شیعیان، آنها را از محتوا و درون مایه خالی کند.
 
نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان افزود: چند سال قبل اسرائیل با فراخوان 300 نفر از بزرگترین اسلام‌شناسان دنیا برای آنها مهلتی یک ساله تعیین کرده و از ایشان خواست در رابطه با عوامل دوام و پایداری تشیع پژوهش نمایند.
 
حجت الاسلام خاتمی افزود افزود: نتیجه این پژوهش‌ها این بود که دو عامل اصلی پایداری تشیع بال سرخ شهادت و بال سبز انتظار است. زیرا اولا شیعیان معتقدند در زندگی شرافتمندانه بن بستی وجود ندارد و حلقه آخر زندگی دنیوی مرگ است و مرگ با شهادت بالاترین سعادت است و از طرفی بر این باورند که پایان جهان پایان خوشی ست و با ظهور امام زمان(ع) و تشکیل حکومت عدل جهانی پایان جهان از آن شیعه خواهد بود.
کد مطلب 1733923

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