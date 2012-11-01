کمرنگ کردن فرهنگ ایثار و شهادت از اهداف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر پنج شنبه در جمع اعضای انجمن اسلامی دانش آموزی استان زنجان افزود: 13 آبانماه روند شکست برنامه ریزیهای آمریکا برای حفظ نظام منحوس پهلوی را شدت داد و موجب شد نهضت انقلاب اسلامی به پیروزی نهایی در 22 بهمن 57 برسد.

وی توطئه های 33 ساله استکبار جهانی بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را یادآور شد و افزود: ملت بزرگ ایران با اقتدار روند پیروزی و اقتدار را ادامه می دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان نقشه دشمن برای از بین بردن تشیع این است که هم در رابطه با بال سرخ شهادت و هم در رابطه با بال سبز انتظار، با حفظ ظاهر و قالب اعمال و باورهای شیعیان، آنها را از محتوا و درون مایه خالی کند.

حجت الاسلام خاتمی ادامه داد: یکی از روش‌های از بین بردن درون مایه اعمال و باورهای شیعیان و مأیوس کردن آنها این است که مدعیان مهدویت و بابیت در جامعه زیاد شوند.

وی افزود: دوران امامت امام صادق(ع) و امام هادی(ع) نسبتا طولانی بود، در دوران امامت این بزرگواران، تفکرات و گروه‌های انحرافی رواج یافتند و حکومت برای اینکه مردم به سراغ ائمه معصومین(ع) نروند از این افراد حمایت می کرد. یکی از روش های مبارزه ائمه(ع) با این تفکرات انحرافی این بود که توصیه‌ها و تبلیغات دینی خود را در قالب زیارت‌نامه‌ها ارائه کنند.

حجت الاسلام خاتمی افزود: نقشه دشمن برای از بین بردن تشیع این است که هم در رابطه با بال سرخ شهادت و هم در رابطه با بال سبز انتظار، با حفظ ظاهر و قالب اعمال و باورهای شیعیان، آنها را از محتوا و درون مایه خالی کند.