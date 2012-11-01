حجت الاسلام جعفر شجونی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در گفتگو با خبرنگار مهر فعالیت زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری را به صلاح ندانست و با بیان اینکه هنوز میوه انتخابات نرسیده است، در عین حال اظهار داشت: باید به موقع وارد ساز و کار انتخابات ریاست جمهوری شد، ضمن آنکه جامعتین(جامعه روحانیت مبارز) و (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم) همچون انتخابات مجلس نهم نقش تاثیرگذاری را در انتخابات سال 92 ایفا خواهند کرد اما هنوز این دو تشکل روحانی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده نکرده‌اند.

شجونی در ادامه با اشاره به حضور اصلاح طلبان در این دوره از انتخابات نیز افزود: اصلاح طلبان می‌خواهند در انتخابات خودنمایی کنند، اما ملت منتظر آنها نمی مانند. نکته جالب آنکه شنیده ایم عبدالله نوری 5 شرط را برای حضور اصلاح طلبان مطرح کرده است.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز شروط عبدالله نوری را غیرمنطقی عنوان کرد و گفت: افرادی که هم اکنون اپوزیسیون نظام شده اند نباید شروط انتخاباتی را بیان کنند آنها دیگر در دایره نظام تعریف نمی شوند مردود شده اند و چهره واقعی خود را در فتنه 88 نشان دادند.

وی تصریح کرد: برخی از اصلاح طلبان مدام بر گفتمان و خط امام(ره) تاکید می کنند در حالیکه امام راحل نگاه ویژه ای به روز قدس داشت اما مدت ها است که برخی از این آقایان در راهپیمایی روز قدس شرکت نمی کنند. امام راحل تاکید ویژه ای به شرکت در نماز جمعه داشتند، اما آنها در صفوف نماز جمعه شرکت نمی کنند. چه خط امامی است!

شجونی با بیان اینکه جبهه مشارکت صدمه زیادی را به اصلاح طلبان وارد کرد، ادامه داد: جبهه مشارکت و مجمع روحانیون مبارز، اصلاح طلبان را از آرمان های امام(ره) جدا کردند و این جدایی باعث شد آنها به حزب شیطان بپیوندند.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز همچنین درباره اینکه فعالیت جریان انحرافی برای پیوستن روحانیت به این جریان را چگونه ارزیابی می کنید؟، افزود: در جامعه وعاظ یک عضو جدا شد و به این جریان پیوست و آنها مدام روی این فرد کار کردند و مدام آیت الله مهدوی کنی و جامعه وعاظ در مواضعی اعلام کردند که این فرد و تشکل متبوعش هیچ ربطی به جامعه روحانیت و جامعه وعاظ ندارد؛ چراکه جامعه وعاظ زیرمجموعه جامعه روحانیت مبارز می باشد.

وی با بیان اینکه طلبه های جوان دنبال شهرت هستند و این جریان از این طلبه ها سوءاستفاده می کند، تصریح کرد: باخبر شدم که این جریان به برخی از روحانیون جوان پیامک داده است و در این پیامک آمده که ما حاضریم 4 میلیون پول را به شما پرداخت کنیم. آنها این مبلغ را از کجا آورده اند، از بودجه فرهنگی نهاد ریاست جمهوری یا از ارث پدرشان!

این فعال سیاسی با بیان اینکه جامعتین تنها تشکل روحانی می باشد، ادامه داد: جامعتین این افراد را طرد کرده است؛ چراکه آنها با این عملکردشان به روحانیت ضربه وارد کرده اند و دیگر از ما نیستند.

شجونی در ادامه این گفتگو در پاسخ به این سوال که شما حسین شریعتمداری را بهترین نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بودید و آیا تا به حال با وی در این باره گفتگو کرده اید، یا نه؟، اظهار داشت: در حاشیه نمایشگاه مطبوعات فرصتی فراهم شد تا بتوانم با وی صحبت کنم، شریعتمداری نیز خطاب به من گفت من موضع گیری شما را شنیدم. البته باید بگویم که شریعتمداری شیفته قدرت نیست و اصلا قصد کاندیداتوری در انتخابات را ندارد.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: منظور من نیز این بود که شریعتمداری از نیروهای انقلابی و جسور است و شهامت وی قابل تقدیر است. اگر این سمت را می پذیرفت بهترین و اصلح ترین نامزد انتخابات می بود، اما شریعتمداری هیچگاه حاضر به کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری نمی‌شود و من نیز در این دیدار به وی گفتم که منظور من آن بود که شما آدمی شجاع و با شهامت هستید.