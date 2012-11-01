بازارچه مرزی پارس آباد احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ولی کریمی ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ زنی بازارچه مرزی پارس آباد اضافه کرد: این پروژه در زمینی به مساحت 12 هزار متر مربع و با اعتباری بالغ بر 80 میلیارد ریال اجرا می شود.

به گفته وی در این بازارچه علاوه بر ساخت 300 واحد تجاری احداث پارکینگ، فضای سبز نمازخانه، سرویس بهداشتی و رستوران پیش بینی شده است.

فرماندار پارس آباد افزود: نقشه این طرح دارای اشکالاتی است که با رفع آن و تائید نهایی این پروژه مهم اقتصادی شهرستان به صورت و ضربتی احداث و به مجتمع تجاری مدرن تبدیل خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیتها و پتانسیلهای اقتصادی و تجاری منطقه ادامه داد: پارس آباد به عنوان دومین شهرستان استان و با توجه به هم بودن با کشور جمهوری آذربایجان قابلیتها و ویژگیهای مناسبی برای رشد و توسعه دارد.

کریمی تکمیل و بهره برداری از پروژه های عمرانی منطقه بویژه در زمینه اقتصادی را موجب دستیابی به توسعه پایدار برشمرد و ادامه داد: با اجرا و تکمیل طرحها و پروژه های عمرانی در دست اجرا چهره شهرستان پارس آباد متحول خواهد شد.

وی پروژه آبیاری دشت فتحعلی، ایجاد مجتمعهای آبرسانی، تکمیل پروژه های مهر ماندگار، واگذاری مسکن مهر، طرحهای حوزه بهداشت و درمان، ساماندهی رود ارس و... را از مهمترین پروژه های این شهرستان برشمرد و بر تسریع روند اجرایی آنها تاکید کرد.

هم اکنون به دلیل واقع شدن تنها گمرک استان اردبیل در شهرستان بیله سوار، بازارچه مرزی در این شهرستان فعال بوده که در توسعه اقتصادی منطقه نقش بسزایی دارد.

