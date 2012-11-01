وزیر نفت به پارس جنوبی سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی به منظور بازدید از فازهای 15،16 و 17،18، 12، 13، 22 تا 24 پارس جنوبی و بررسی وضعیت عملیات اجرایی این فازها وارد عسلویه شد و در نشست بررسی وضعیت توسعه فازهای پارس جنوبی در جمع مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، مدیران و مجریان این فازها حضور یافت.

در این نشست راهکارهای تخصصی برای رفع موانع احتمالی و شتاب دهی روند توسعه فازهای در حال انجام پارس جنوبی را ارائه خواهد شد. همچنین مدیران، مجریان و پیمانکاران فازهای در دست ساخت پارس جنوبی، گزارشی از وضعیت فعلی عملیات اجرای ساخت این فازها ارائه می‌کنند.

از دیگر برنامه‌های سفر وزیر نفت به پارس جنوبی را می‌توان بررسی وضعیت عملیات دریایی توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی عنوان کرد.