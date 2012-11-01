  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۳۷

وزیر نفت به پارس جنوبی سفر کرد

وزیر نفت به پارس جنوبی سفر کرد

بوشهر - خبرگزاری مهر: وزیر نفت به منظور بررسی وضعیت فازهای مختلف پارس جنوبی وارد عسلویه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی به منظور بازدید از فازهای 15،16 و 17،18، 12، 13، 22 تا 24 پارس جنوبی و بررسی وضعیت عملیات اجرایی این فازها وارد عسلویه شد و  در نشست بررسی وضعیت توسعه فازهای پارس جنوبی در جمع مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، مدیران و مجریان این فازها حضور یافت.

در این نشست راهکارهای تخصصی برای رفع موانع احتمالی و شتاب دهی روند توسعه فازهای در حال انجام پارس جنوبی را ارائه خواهد شد. همچنین مدیران، مجریان و پیمانکاران فازهای در دست ساخت پارس جنوبی، گزارشی از وضعیت فعلی عملیات اجرای ساخت این فازها ارائه می‌کنند.   

از دیگر برنامه‌های سفر وزیر نفت به پارس جنوبی را می‌توان بررسی وضعیت عملیات دریایی توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی عنوان کرد.

کد مطلب 1733933

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها