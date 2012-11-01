محمد جواد حق شناس مدیر مسئول سابق روزنامه اعتماد ملی در حاشیه بازدید از غرفه مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه احزاب و جناح های سیاسی باید برای رسیدن به اجماع ملی از منافع جناحی خود بگذرند، و از چهره هایی که نماد وحدت باشند حمایت کنند تا با هزینه حداقلی اجماع عمومی را ایجاد کنیم.

وی افزود: چهره هایی مانند خاتمی ، ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی که امتحان خود را پس داده اند و از ظرفیت های لازم برای اجماع ملی برخوردار هستند، می توانند این وحدت را ایجاد کنند.

وی همچنین در مورد درخواست احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین، گفت: بازدید از زندان حق طبیعی رئیس جمهور است.

وی با بیان اشاره نامه نگاری میان قوا ، احمدی نژاد را برنده مناقشه با برادران لاریجانی دانست و تصریح کرد: درخواست احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین یک درخواست سیاسی در جهت رقابت وی با گروههای اصولگرایی در جلب حمایت اقشاری از جامعه بود.

وی خاطرنشان کرد: احمدی نژاد با این درخواست توانست به مدت 10 روز افکار عمومی را از مشکلات اقتصادی به این مباحث منحرف کند و در واقع پیروز این مجادل سیاسی بود.