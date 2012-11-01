  1. سیاست
۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۸

حق شناس در غرفه مهر مطرح کرد؛

احمدی‌نژاد برنده مناقشه با لاریجانی‌ها/ بازدید از زندان انحراف از مشکلات اقتصادی

احمدی‌نژاد برنده مناقشه با لاریجانی‌ها/ بازدید از زندان انحراف از مشکلات اقتصادی

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی احمدی نژاد را برنده مناقشه با برادران لاریجانی در موضوع بازدید از زندان اوین و نامه نگاری ها دانست و گفت: درخواست احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین یک درخواست سیاسی بود که با این درخواست توانست به مدت 10 روز افکار عمومی را از مشکلات اقتصادی به این مباحث منحرف کند.

محمد جواد حق شناس مدیر مسئول سابق روزنامه اعتماد ملی در حاشیه بازدید از غرفه مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه احزاب و جناح های سیاسی باید برای رسیدن به اجماع ملی از منافع جناحی خود بگذرند، و از چهره هایی که نماد وحدت باشند حمایت کنند تا با هزینه حداقلی اجماع عمومی را ایجاد کنیم.

وی افزود: چهره هایی مانند خاتمی ، ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی که امتحان خود را پس داده اند و از ظرفیت های لازم برای اجماع ملی برخوردار هستند، می توانند این وحدت را ایجاد کنند.

وی همچنین در مورد درخواست احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین، گفت: بازدید از زندان حق طبیعی رئیس جمهور است.

وی با بیان اشاره نامه نگاری میان قوا ، احمدی نژاد را برنده مناقشه با برادران لاریجانی دانست و تصریح کرد: درخواست احمدی نژاد برای بازدید از زندان اوین یک درخواست سیاسی در جهت رقابت وی با گروههای اصولگرایی در جلب حمایت اقشاری از جامعه بود.

وی خاطرنشان کرد: احمدی نژاد با این درخواست توانست به مدت 10 روز افکار عمومی را از مشکلات اقتصادی به این مباحث منحرف کند و در واقع پیروز این مجادل سیاسی بود.

کد مطلب 1733938

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