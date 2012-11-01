23 سارق در قزوین دستگیر شدند

سرهنگ پاسدار غلامحسین دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: بدنبال وقوع چندین فقره سرقت از ساختمان های در حال ساخت در شهر قزوین ماموران انتظامی این شهرستان با انجام تحقیقات فنی، موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

دارایی افزود: با تلاش ماموران کلانتری 17 قزوین تعداد سه نفر از سارقان ساختمان های نیمه کاره دستگیر شدند که متهمان در بازجویی پلیس به ارتکاب 10 فقره سرقت از ساختمان های در حال احداث اعتراف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین یادآورشد: همچنین ماموران کلانتری 13 قزوین با دستگیری پنج سارق داخل خودرو موفق شدند 14 فقره سرقت لوازم و قطعات خودرو در این شهرستان را کشف کنند.

سرهنگ دارایی دستگیری یک سارق داخل خودرو و کشف هشت فقره سرقت از این نوع توسط ماموران کلانتری 12 قزوین را از دیگر فعالیتهای این نیرو در روز گذشته اعلام کرد.

وی افزود: ماموران کلانتری 11 قزوین نیز با دستگیری دو سارق داخل خودرو توانستند هشت فقره سرقت قطعات اتومبیل را کشف کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان یادآورشد: در اقدام دیگر ماموران با دستگیری یک سارق جیب بر و یک سارق دوچرخه تعداد هشت فقره جیب بری و چهار فقره سرقت دوچرخه نیز کشف شد.

سرهنگ دارایی همچنین از دستگیری چهار سارق دوچرخه توسط ماموران کلانتری 14 قزوین خبرداد و گفت: متهمان در بازجویی پلیس به 10 فقره سرقت دوچرخه اعتراف کردند.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان البرز هم با دستگیری دو سارق سیم برق توانستند 11 فقره سرقت سیم و کابل در این شهرستان را کشف کنند.

این مسئول بیان کرد: ماموران انتظامی شهرستان بوئین زهرا نیز موفق شدند با دستگیری سه سارق از متهمان 15 کیلومتر کابل سرقتی را کشف کنند.

دارایی دستگیری یک سارق موتورسیکلت در شهرستان بوئین زهرا و کشف دو دستگاه موتورسیکلت سرقتی را از دیگر اقدامات پلیس در روز گذشته اعلام کرد.