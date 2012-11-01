حرم حضرت معصومه(س) می تواند بزرگترین کانون نشر معارف به سراسر جهان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مصطفی پیش از ظهر پنج شنبه در دیدار جمعی از خادمان حرم حضرت معصومه (س) با آیت الله صافی با بیان اینکه حرم حضرت معصومه(س) می تواند بزرگترین کانون نشر معارف به سراسر گیتی باشد عنوان کرد: در حوزه آموزش و تربیت مجتمع های آموزشی با عنوان مرکز قرآن و عترت راه اندازی شده که در بخش پیش دبستانی و مدارس توانسته فعالیت های خوبی را داشته باشد.



وی با اشاره به اینکه در آینده نزدیک این مراکز در سطوح عالی حوزوی و دانشگاهی نیز فعالیت خواهند کرد ابراز داشت: گرایش قرآن و حدیث جز, اولویت های مرکز قرآن و عترت است و برای سطوح عالی در مرحله کسب مجوز و انتخاب سرفصل قرار دارد.

معاون فرهنگی آستان مقدس حضرت معصومه(س) با اشاره به نامگذاری شبستان نجمه خاتون به نام مادر حضرت معصومه(س) ابراز داشت: این شبستان به مساحت هشت هزار مترمربع به مرکز قرآن و حدیث اختصاص داده شده است که در دهه کرامت نزدیک به 2 هزار خواهر و برادر در آن به فراگیری مباحث قرآنی و حدیثی پرداختند.



وی ادامه داد: این مرکز با بهره گیری از 70 نفر از حافظان قرآن کریم با برگزاری کلاس های آموزشی اقدام به آموزش احکام، عقاید و معارف اهل بیت به مخاطبان کرده است.



حسینی راه اندازی مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی، راه اندازی مرکز ارشاد و امر به معروف و همچنین مرکز مشاوره را از دیگر فعالیت هایی فرهنگی نام برد که به زائران حضرت معصومه (س ) ارائه می شود.



وی ادامه داد: برنامه های حرم حضرت معصومه(س) هر روز صبح با اقامه نماز صبح و مناجات آغاز و با برگزاری برنامه های سخنرانی و توسل و ذکر در طول روز ادامه خواهد داشت.