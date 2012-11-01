تصویب بودجه 2013 پرتغال/ میزان مالیاتها افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، پارلمان پرتغال روز چهارشبه کلیات بودجه پیشنهادی دولت برای سال 2013 را در آن بر افزایش مالیات بر درآمد، املاک و معاملات مالی تاکید شده است، تصویب کرد.

نخست وزیر پرتغال هدف از تصویب این بودجه را افزایش مالیاتها، جبران کسری بودجه و بدهی ها توصیف کرد.

بودجه سال 2013 پرتغال که روز 27 نوامبر به رای نهایی پارلمان گذاشته می‌شود، با هدف دریافت 78 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تصویب شد.

جامعه بین الملل پیش شرط دریافت این وام را افزایش تدابیر ریاضت طلبانه اقتصادی و کاهش بودجه جاری دولت عنوان کرده بود که سبب نارضایتی اتحادیه‌ ها و مردم پرتغال شده است.

پرتغال پس از یونان و ایرلند سومین کشور در منطقه یورو است که گرفتار مشکلات اقتصادی و بحران بدهی بوده و در پی کسب کمکهای اعطایی بیشتر است.

یادآور می شود "خوزه سقراط" نخست وزیر پیشین پرتغال اوایل فروردین ماه در پی رد برنامه ریاضت اقتصادی اش توسط پارلمان، استعفا کرد. وی مدعی بود قصد داشته با اجرای این برنامه، دولت را از گرفتن وام خارجی بی نیاز کند.