به گزارش خبر نگار مهر، مرتضی رئیسی در مراسم افتتاح دبیرستان دخترانه محمد یزدی پردیسان قم که پیش از ظهر پنج شنبه برگزار شد، اظهار داشت: ساخت مدرسه مصداق انجام تکلیف الهی و شرعی است و درآن قطعا حس نودوستی و ادای تکیلف دینی نهفته است.

وی ادامه داد: بنده به نمایندگی از وزیر آموزش و پرورش و این وزارت خانه از چنین اقدامات خداپسندانه ای تقدیر می کنم، افراد زیادی هستند که دارای تمکن مالی فراوانی در کشور هستند اما خداوند به آن ها فرصت حضور در این صحنه را نداده است.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش افزود: به خانواده آقای ایزدی، دوستان ایشان و تمام مردم قم وجود یک چنین افراد سخاوتمندی را تبریک می گوییم.

رئیسی تاکید کرد: امروز اداره آموزش و پرورش کشور کاملا با اقدامات خیرین مدرسه ساز پیوند خورده است، و ما به این موضوع می بالیم.

ساخت 90 هزار کلاس توسط خیرین پس از انقلاب اسلامی

وی با بیان اینکه در واقع انجام وظایف این وزارت خانه در زمینه ساخت مدارس بدون حضور خیرین میسر نبود، گفت: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بیش از 9 میلیون متر مربع و 90 هزار کلاس درس توسط خیرین مدرسه ساز ساخته شده است.

رئیسی با اشاره به اینکه طی هفت سال گذشته 23 هزار کلاس درس توسط این عزیزان ساخته شده است، تصریح کرد: اگر حضور جدی خیرین نبود شاید دولت نمی توانست انقدر در این زمینه سرمایه گذاری کند.

وی ادامه داد: ما به خود می بالیم که چنین عزیزانی در جامعه داریم و این عزیزان ادامه دهنده خط ایثار، شهامت و شهادت پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: ما هم علی رغم سرمایه گذاری عظیم دولت و حضور جدی خیرین، باز هم نیاز به این چنین مشارکت هایی داریم .

وی اضافه کرد: به راستی که دانش آموزان ما باید بهترین مدارس، بهترین امکانات، تجهیزات و فضاها را داشته باشند، قطعا این اقدامات ذخیره اخروی برای همه کسانی که در این پروژه و پروژه هایی اینچنین همکاری داشته اند، خواهند داشت.

