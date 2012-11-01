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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۳:۵۹

با اهدای عضای بدن؛

دو بیمار مرگ مغزی در اردبیل به هفت نفر زندگی بخشیدند

دو بیمار مرگ مغزی در اردبیل به هفت نفر زندگی بخشیدند

اردبیل – خبرگزاری مهر: اعضای بدن دو بیمار مرگ مغزی در اردبیل به هفت بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، یک پسر سه ساله اهل مشگین شهر و یک مرد 37 ساله اهل شهرستان نمین طی تصادف دچار مرگ مغزی شده بودند که با موافقت خانواده این دو بیمار اعضای بدن آنها به هفت بیمار نیازمند اهدا شد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل ظهر پنج شنبه در عیادت از بیمارانی که عضو پیوندی دریافت کرده بودند، تصریح کرد: در این عمل نیکوکارانه و انسانی اعضاء بدن این دو بیمار مرگ مغزی از جمله کلیه، کبر، قرنیه چشم و... به بیماران نیازمند اهداء شد.

به گفته حسن قبادی اهدا عضو حیات دوباره به یک بیمار است و به همین دلیل لازم است فرهنگ سازی های مناسبی در راستای ترویج اهدای اعضای بیماران مرگ مغزی صورت بگیرد.

وی اضافه کرد: با رخداد مرگ مغزی سایر اندامها و بافتهای بدن فرد حتی قلب وی زنده و سالم است و در صورتی که آزمایشهای انجام پیوند مثبت باشد می توان اندامهای مختلف از جمله قلب، کلیه و قرنیه چشم را به بیمار دیگر پیوند زد.

قبادی با بیان اینکه تاکنون اعضای 20 بیمار مرگ مغزی در اردبیل به دیگر بیماران اهدا شده است، تاکید کرد: شهرستان مشگین شهر در خصوص اهدای عضو رتبه نخست را دارد.
 

کد مطلب 1733952

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