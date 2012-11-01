ظرفیت عید غدیر در راستای تعظیم شعائر اسلامی مورد استفاده قرار گیرد

اسماعیل برزگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واقعه غدیر، حادثه تاریخی نیست که در کنار دیگر وقایع به آن نگریسته شود.
وی افزود: غدیر یک تفکر، نشانه و رمزی است که از تداوم خط نبوت حکایت می کند و نقطه تلاقی کاروان رسالت با طلایه داران امامت است.
برزگرزاده گفت: این روز، یک روز فراموش ناشدنی و تحولی شگرف در تاریخ اسلام و بلکه بشریت است.
وی عنوان کرد: این عید بزرگ و این حادثه و مناسبت، بهانه ای برای تجدید میثاق با ولایت است و باید پیمان خویش با مسیر و جریان ولایت را تجدید کنیم و با عزمی راسخ تر از پیش در راه تحقق آرمانهای والای این نظام مقدس گام بگذاریم.
برزگرزاده با اشاره به کلام رهبری در مورد غدیر مبنی بر اینکه "عید غدیر، عید ولایت است، عید سیاست است، عید دخالت مردم در امر حکومت است، عید آحاد ملت و امت اسلامی است"، افزود: باید به این عید بزرگ در راستای تعظیم شعائر اسلامی توجه ویژه داشت.
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