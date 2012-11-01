ظرفیت عید غدیر در راستای تعظیم شعائر اسلامی مورد استفاده قرار گیرد

اسماعیل برزگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: واقعه غدیر، حادثه تاریخی نیست که در کنار دیگر وقایع به آن نگریسته شود .

وی افزود: غدیر یک تفکر، نشانه و رمزی است که از تداوم خط نبوت حکایت می کند و نقطه تلاقی کاروان رسالت با طلایه داران امامت است .

برزگرزاده گفت: این روز، یک روز فراموش ناشدنی و تحولی شگرف در تاریخ اسلام و بلکه بشریت است .

وی عنوان کرد: این عید بزرگ و این حادثه و مناسبت، بهانه ای برای تجدید میثاق با ولایت است و باید پیمان خویش با مسیر و جریان ولایت را تجدید کنیم و با عزمی راسخ تر از پیش در راه تحقق آرمانهای والای این نظام مقدس گام بگذاریم .