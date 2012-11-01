به گزارش خبرنگار مهر، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در نوزدهمین، نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها در غرفه خبرگزاری مهر حضور پیدا کرد.

بروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر وحدت قوا گفت: مقام معظم رهبری در گذشته طی چندین نوبت تذکر داده بودند که سران قوا مباحث مرتبط با اختلاف نظرات خود را رسانه ای نکنند،

وی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در گذشته راهکار مدبرانه شورای حل اختلاف میان قوا که آیت‌الله شاهرودی در راس آن است مطرح کرده بودند، گفت: فرض بر این بود که با این جایگاه مدبرانه شاهد استمرار طرح اختلافات میان قوا در جامعه نباشیم.اما متاسفانه اختلاف میان قوا در چند وقت اخیر رسانه ای شد و مقام معظم رهبری ناگزیر شدند که یک تذکر جدی به سران قوا دهند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مساله ای که مایه خوشبختی و خوشنودی است این است که با فاصله کوتاهی روسای قوای مقننه و قضاییه در نامه ای مکتوب به ندای رهبر معظم انقلاب لبیک گفتند.

وی تصریح کرد: هم اکنون افکار عمومی منتظر این است که رئیس جمهور نیز به عنوان رئیس قوه مجریه کار مشابهی را انجام دهد و نامه ای را خطاب به رهبر معظم انقلاب بنویسد و ما شاهد انسجام در سطح سران قوا باشیم.

بروجردی در ادامه به لزوم وحدت سران قوا در شرایط فعلی اشاره کرد و گفت: دشمن امروز در مقابل ما با همه امکانات صف آرایی کرده و با جنگ فرهنگی، اقتصادی و اطلاعاتی، سایبری و دیگر انواع جنگ ها یک عرصه گسترده را بر علیه ملت ایران بسیج کرده اند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: عقل و تدبیر حکم می کند در مقابل لشکرکشی عظیم دشمن با حداکثر اتحاد و انسجام مقابل دشمن ایستادگی کنیم و اجازه ندهیم دشمن از تصور اختلافات داخلی ما سوءاستفاده کند، لذا معتقدم تعبیر رهبر معظم انقلاب در خصوص خیانت بودن اختلاف افکنی در کشور بسیار مهم و دقیق است.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون رهروان ولایت در خصوص پس گرفتن سوال از رئیس جمهور با توجه به لزوم وحدت در کشور بیان کرد: بنده فکر می کنم به سمت لغو سوال از رئیس جمهور پیش برویم؛ چراکه بنده از ابتدا هم معتقد بودم سوالاتی که از رئیس جمهور مطرح است باید در جلسات مشترک و یا نمایندگان سوال کننده در جلسه مشترک با آقای رئیس جمهور مطرح کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه تریبون مجلس، یک تریبون باز جهانی است، نباید به گونه ای عمل کنیم که دشمن از آن سوءاستفاده کند. فکر می کنم با توجه به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب زمینه برای پس گرفتن سوال از رئیس جمهور آماده است.