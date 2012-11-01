قم باید الگوی مدرسه سازی در کشور شود

به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی در مراسم افتتاح دبیرستان دخترانه محمد یزدی پردیسان قم که پیش از ظهر پنج شنبه برگزار شد، اظهار داشت: جایگاه استان قم در زمینه مدرسه سازی بین سایر استان ها جایگاه بلندی است.

وی ادامه داد: البته باید این جایگاه با برنامه ریزی های دقیق ارتقا پیدا کند و از همه مسئولان باید بخواهیم تا بسترهای لازم برای فعالیت خیرین را فراهم کنند.

پیریایی ضمن تاکید بر اینکه باید تلاش کرد تا قم الگویی مناسب در این زمینه شود، گفت: اداره کل آموزش و پروش استان تلاش کند تا بتوانیم بررسی های لازم را پرامون چگونگی افزایش مشارکت نهادهای دولتی و مردمی در زمینه ساخت مدارس انجام دهیم.

وی افزود: زمانیکه جایگاه عظیمی برای مدرسه سازی توسط بزرگان و آیات عظام ذکر شده باید تلاش کرد تا بسترهای لازم را بیش از پیش مهیا کنیم.

استاندار قم تاکید کرد: خیرین مدرسه ساز و شخص آقای محمد ایزدی الگویی برای جامعه اند و باید این الگوها را غنیمت شمرد.