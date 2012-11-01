جشن ولایت در امامزاده های شاخص قزوین برگزار می شود

حجت‌ الاسلام مصطفی نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: عید غدیر خم بزرگترین عید مسلمانان محسوب می‌شود، و جشن این روز با هدف تعمیق اعتقادات و ترویج فرهنگ ولایت پذیری و ولایت مداری و تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی در امامزادگان و بقاع متبرکه شاخص استان قزوین برگزار می‌شود.

وی افزود: جشن ولایت علوی، اکمال دین نبوی از روز عرفه کار خود را آغاز کرده است و تا 13 آبان ‌ماه ادامه دارد همچنین روز اول این دهه با عنوان "ولایت و نیایش"، روز دوم با عنوان "ولایت و اطاعت"، روز سوم "ولایت و قرآن"، روز چهارم "ولایت و بصیرت" و روز پنجم با عنوان "ولایت، جوانان و نوجوانان" برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام نوروزی تصریح کرد: جشن روز پنجشنبه با عنوان "ولایت، ایثار و شهادت" و روز جمعه با عنوان "ولایت و بانوان" در امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار می‌شود.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان قزوین در خصوص برنامه‌های روز عید غدیر خم گفت: حضور قاریان استانی و بین المللی، مدیحه ‌سرایی، برپایی نمایشگاه با عنوان شمیم ولایت با نمایش 22 تابلو، پذیرایی از اجرای نیت واقفان، اجرای مسابقه سراسری خلعت غدیراز برنامه‌های این اداره کل در روز عید غدیر در امامزادگان و بقاع متبرکه است.

وی در خصوص مسابقات عید غدیر هم گفت: در این مسابقات 14 کمک هزینه حج عمره، 110 کمک هزینه عتبات عالیات، 110 کمک هزینه سفر به مشهد مقدس، 110 قلم گویای هوشمند قرآنی و 1200 هدیده ارزشمند به شرکت کنندگان اهدا می شود.

حجت‌الاسلام نوروزی با بیان اینکه در امامزادگان شاخص عقد اخوت بسته خواهد شد، بیان کرد: در پایان مراسم خطبه‌خوانی با عنوان "میثاق ‌نامه" اجرا خواهد شد که میثاق مردم و امت مسلمانان با رسالت و پیام غدیر است.

وی گفت: مراسم جشن ولایت علوی، اکمال دین نبوی از ساعت 10 صبح آغاز می‌شود.