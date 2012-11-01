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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۱۴

سه تراکتوری در اردوی تیم ملی/ دهنوی ملی پوش شد

سه تراکتوری در اردوی تیم ملی/ دهنوی ملی پوش شد

تبریز - خبرگزاری مهر: سه بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان دعوت شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، "کارلوس کی روش" 28 بازیکن را به اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال کشورمان دعوت کرد که در این بین نام سه بازیکن از تیم تراکتورسازی تبریز به چشم می خورد.

احسان حاج صفی، محمد نصرتی و قاسم دهنوی نفرانی هستند که از بین تراکتورسازان به این اردو دعوت شده اند.

نکته جالب توجه، دعوت از دهنوی است که این بازیکن را سرانجام به حق خودش رساند. شماره 5 آماده تراکتورسازان در هفته های اخیر بی گمان یکی از بهترین های این تیم بوده و اگر این بار به تیم ملی دعوت نمی شد، جای تعجب داشت.

تیم ملی فوتبال کشورمان چهارشنبه 24 آبان در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف تیم ازبکستان خواهد رفت.

پیش از این دیدار، ملی پوشان کشورمان در دیداری تدارکاتی با تیم تاجیکستان بازی خواهند کرد و سپس لیست نهایی ملی پوشان برای دیدار با ازبکستان اعلام خواهد شد.

کد مطلب 1733962

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