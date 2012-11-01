وام 2 میلیون تومانی بلاعوض به زوج های جوان زلزله زده اهدا شود

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر، محمود احمدی نژاد پیش از ظهر پنجنشبه در جمع مردم روستای مهترلو از توابع شهرستان ورزقان از "علیرضا تابش" رئیس بنیاد مسکن کشور خواست برای پرداخت وام 1.5 میلیون تومانی قرض الحسنه و 2 میلیون تومانی بلا عوض به زوج های جوان اقدامات لازم را صورت دهد.

وی همچنین یادآور شد: به کسانی که خانه های آنها آسیب جزیی دیده نیز دو میلیون تومان کمک بلاعوض و یک و نیم میلیون تومان وام ارزان قیمت اعطا خواهد شد تا منازل خود را بازسازی کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: با همت مردم و خدمت گذاری مسئولان روند بازسازی باید با سرعت ادامه یابد و تا پایان آبان ماه کسی نماند که زیر سقف نباشد و همه باید در این مدت اسکان یابند.

رئیس جمهوری با بیان اینکه باید روند بازسازی با همین سرعت ادامه یابد یاد آور شد: هم اکنون با حضور در اینجا شاهد این هستیم که همه منطقه فعال بوده و یک کارگاه بزرگ به وسعت دشت ها، تپه ها و کوه ها در حال فعالیت است.

محمود احمدی نژاد همچنین تاکید کرد: هلال احمر تعهد کرده است چهار قلم کالای اساسی را به مردم این مناطق هدیه کند.

وی با اشاره به نزدیکی فصل کاشت در این مناطق وعده داد: جهاد کشاورزی بذر لازم برای کاشت را در اختیار کشاورزان این مناطق قرار دهد.

احمدی نژاد همچنین ضمن دلجویی از مردم مناطق زلزله زده از مردم صبور این مناطق، بنیاد مسکن، هلال احمر و استانداری آذربایجان شرقی و وزیر مسکن و شهر سازی قدردانی کرد.

رئیس جمهوری در بازدید از بخش های مختلف این روستا، در جریان روند بازسازی و چگونگی انجام کارهای عمرانی قرار گرفت و از سفر دوباره خود در یک ماه آینده به این مناطق خبر داد.

گفتنی است، این دومین حضور رییس جمهور در مناطق زلزله زده برای سرکشی و رسیدگی به اوضاع زلزله زدگان است.

آخرین آمار در خصوص تامین 9 هزار و 500 واحد مسکن سیاستگذاری شده برای جمعیت ثابت این منطقه، حکایت از سقف گذاری چهار هزار و 911 واحد و دیوار چینی شش هزار و 692 دارد و این واحد ها تا نیمه اول آذر آماده واگذاری خواهد بود.