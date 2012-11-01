به گزارش خبرنگار مهر، متن کامل بیانیه پایانی دومین اجلاس اتحادیه مطبوعات و خبرگزاری‌های جهان اسلام به شرح زیر است:

به نام آن که جان را فکرت آموخت

بیانیه دومین اجلاس اتحادیه مطبوعات و خبرگزاری‌های جهان اسلام

اعضای اتحادیه مطبوعات و خبرگزاری‌های جهان اسلام پس از بحث و بررسی درخصوص راهکارهای ارتقاء جایگاه این اتحادیه درسطح بین المللی، افزایش ظرفیت پذیرش اعضای حقیقی و حقوقی، تعیین رؤسای کمیته‌های شش گانه وابسته به اتحادیه و سپس تصویب اصلاحات اساسنامه و تعیین دبیرکل از جمهوری اسلامی ایران، طی بیانیه ای، مواضع خود را نسبت به اهم مسایل جهان اسلام اعلام کردند.

1. لزوم وحدت مسلمانان

شرایط امروز جهان اسلام و تلاش‌های نظام سلطه و صهیونیسم بین الملل برای مخدوش کردن و تخریب چهره اسلام و مسلمانان نزد پیروان سایر ادیان و پیگیری پروژه اسلام هراسی ایجاب می‌کند تمامی مسلمانان جهان بیش از هر زمان دیگر برای وحدت میان تمامی مذاهب اسلامی تلاش کرده و از هرگونه تفرقه قومی، مذهبی و زبانی پرهیز کنند.

2. موضوع فلسطین و قدس شریف

فلسطین قلب تپنده مسلمانان و مسأله اول جهان اسلام است وحمایت از آن به عنوان راهبرد امت اسلامی مورد تأیید و تأکید می‌باشد. هر گونه طرحی که به شناسایی رژیم صهیونیستی بیانجامد یا به تضعیف مقاومت بپردازد، خیانت به امت اسلامی تلقی می‌شود و بر دولتهای اسلامی و مسلمانان جهان است که تمامی تلاش‌های خود را صرف تأسیس دولت یکپارچه فلسطین به پایتختی قدس شریف کنند.

3. محکومیت اهانت به مقدسات اسلامی

باورها و ارزش‌های اسلامی، راهنمای سعادت بشری و حرکت به سوی تعالی و کمال انسانی است، از این رو ایجاد فضا برای تخریب ارزش‌ها و مقدسات اسلامی، محروم سازی جامعه بشری از تعالی را دنبال می‌کند. اقدامات شیطانی در این زمینه سابقه طولانی داشته و بایسته است که در برابر این اقدامات، امت اسلامی با مقاومت خود از حریم اندیشه، اخلاق و تعالی بشر حمایت کند.

4. محکومیت به نظام سلطه در مسایل داخلی کشورهای اسلامی

استقلال کشورهای اسلامی به معنای آن است که مردم این کشورها، حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند. دخالت بیگانگان علاوه بر آن که مخالف حقوق بین الملل وحقوق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود است، حکایت از تلاشی سامان یافته برای سلب استقلال ملت‌های مسلمان دارد. از همین رو مداخلات سلطه جویانه قدرت‌های استکباری را محکوم کرده و بر لزوم تعیین سرنوشت هر کشور توسط مردم آن کشورها تأکید می‌کنیم.

5. محکومیت محدود سازی رسانه‌های اسلامی توسط دولت‌های غربی

شعار آزادی اطلاع رسانی به رغم مدعای کشورهای لیبرال، تابع نظام سلطه جهانی است. حذف شبکه‌های رسانه‌ای کشورهای اسلامی به ویژه کشورهای مستقل عدالت خواه در عین حال که با قوانین بین المللی تعارض دارد، نشان از تأثیرگذاری این رسانه‌ها در ابلاغ سخن حق داشته و از توطئه‌ای جدی برای پیام حق و حقیقت حکایت دارد. اقدامی که بی گمان با شکست مواجه شده و دروغین بودن مدعای نظام سلطه مبنی بر آزادی بیان را بیش از پیش آشکار خواهد ساخت.

6. محکومیت تروریسم رسانه‌ای علیه کشورهای مستقل اسلامی

اطلاع رسانی صادقانه و منصفانه، وظیفه اصلی رسانه‌هاست، با این حال بسیاری از رسانه‌های بین المللی با جهت گیری‌های خبری خود که ناشی از خاص صاحبان قدرت است، چهره‌ای غیرواقعی و مخدوش از کشورهای مستقل اسلامی ارایه می‌دهند. ما این نوع اطلاع رسانی را برخلاف رسالت خبری رسانه‌ها و به نوعی تضعیف جایگاه و ترور چهره کشورهای مستقل اسلامی دانسته و آن را محکوم می‌کنیم.

7. بیداری اسلامی و انسانی

جنبش بیداری اسلامی در خاورمیانه و شمال افریقا بر پایه آگاهی مردم مسلمان از حقوق خویش و احساس تعهد به باورها و ارزش‌های اسلامی و به منظور سرگونی رژیم‌های وابسته به نظام سلطه جهانی، شکل گرفته است. هرچند اقدامات پیچیده‌ای در جهت انحراف نهضت اسلامی توسط قدرت‌های استکباری در جریان است، ولی گسترش راهبرد آگاهی بخش، امت مسلمان را به سوی تعمیق جنبش بیداری اسلامی و افزایش بصیرت عمومی رهنمون می‌سازد. رسانه‌ها در این راستا پیشگام بوده و باید بر رسالت الهی خود تأکید کنند.