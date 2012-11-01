کشف 20 تن چتر قاچاق در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی قم از آغاز اعزام مشمولان دیپلم و زیر دیپلم در قم خبر داد.

سرهنگ محمدرضا خسروی گفت: اعزام این دسته از مشمولان از روز شنبه بیستم آبان ماه سال جاری راس ساعت 7 و 30 دقیقه آغاز می شود.



وی تاکید کرد: چنانچه مشمولان در این تاریخ خود را معرفی نکنند غیبت محسوب می شود.



کشف 20 تن چتر قاچاق



با اجرای طرحی توسط ماموران آگاهی قم 20 تن چتر قاچاق از یک دستگاه تریلی کشف و ضبط شد.



این اقدام در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا انجام شد که در هنگام انجام آن ماموران آگاهی قم حین کنترل خودروهای عبوری در جاده قدیم قم - تهران به یک دستگاه کامیون کشنده مشکوک و خودرو را متوقف کردند.



در ادامه تحقیقات ماموران آگاهی از راننده خودروی مذکور، وی اظهار کرد: بار خودرو چتر با وزن 20 تن است و سپس یک فقره پروانه گمرکی و یک فقره گواهی از شرکت حمل و نقل با درج نوع بار چتر با وزن 12 تن و 800 کیلوگرم ارائه و به علت پلمپ بودن خودروی مذکور موارد جهت بررسی بیشتر به اداره قاچاق کالا و ارز دلالت داده شد.



در بررسی پرونده گمرکی ارائه شده از سوی راننده آثار امحا و دستکاری مشاهده شد که منجر به تحویل وی به مراجع قضایی گردید.



تشکیل کمیته مشترک میان پلیس و شهرداری قم



سرهنگ احمد صادقی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی قم در نشست تعاملی با معاونت خدمات شهری شهرداری قم، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی مدیرعامل شرکت آرتا چرخ استان قم پلیس را خدمتگزار مردم دانست و اظهار داشت: باید با انجام تعاملات دو سویه مشکلات را احصا و بر رفع آنها همت گماریم.



در ادامه این نشست نجف زاده معاون خدمات شهری و رئیس هیئت دوچرخه سواری قم ابراز داشت: تعاملات با شهرداری و پلیس استان رو به افزایش است.



وی از تشکیل کمیته مشترک میان پلیس و شهرداری خبر داد و بیان داشت: انشاءالله به زودی تصمیمات اتخاذ شده روند مطلوب تری را پیدا خواهد کرد.

