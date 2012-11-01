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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۵۱

امیر جعفری:

15 پروژه خیرین مدرسه ساز قمی در حال ساخت است

15 پروژه خیرین مدرسه ساز قمی در حال ساخت است

قم – خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش قم از ساخت 15 پروژه توسط خیرین مدرسه ساز این استان در حال حاضر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین امیر جعفری در مراسم افتتاح دبیرستان دخترانه محمد یزدی پردیسان قم که پیش از ظهر پنج شنبه برگزار شد، اظهار داشت: دبیرستان دخترانه محمد ایزدی با 12 هزار متر مربع وسعت زمین و بیش از چهار هزار متر زیر بنا است.

وی ادامه داد: در سال 81-80 نیز دبیرستان محمد ایزدی در منطقه نیروگاه قم توسط این خیر عزیز ساخته شد و بیش از 10 هزار دانش آموز از دبیرستان پسرانه محمد ایزدی نیروگاه طی سال های گذشته فارغ التحصیل شده اند.
 
امیرجعفری با بیان اینکه از لحاظ علمی و انضباطی این دبیرستان رتبه یک ناحیه را کسب کرده است، گفت: همچنین این دبیرستان رتبه یک کشوری آزمایشگاهی را نیز کسب کرد و سایت دانش آموزان این مدرسه به طور کامل فعال است.
 
وی افزود: بیمارستان ایزدی که برادر آقای محمد ایزدی آن را تاسیس و خود ایشان آن را تجدید بنا کردند و مشارکت حاج محمد ایزدی در ساخت مرکز فقهی اهل بیت (ع) از دیگر فعالیت های این عزیز خیر و سخاوتمند است.
 
مدیر کل آموزش و پرورش قم با بیان اینکه زبان از بیان اجر این فعالیت های خداپسندانه الکن و قلم از نگارش آن ها عاجز است، گفت: بیش از 15 پروژه خیرین مدرسه ساز در حال ساخت است و تعدادی نیز در دست ساخت هستند.
 
بیش از چهار هزار خیرمدرسه ساز در کشور وجود دارد
 
 وی تاکید کرد: در آستانه ولایت امام علی (ع) هستیم که فرمودند ارزش هر کس به اندازه خوبی های او است، در واقع خوبی همان کار نیک است و کارهای  نیک بهتر از هر جایی در مدرسه انجام می شود.
 
وی در پیان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از چهار هزار خیر در سراسر کشور وجود دارد و امیدواریم ما نیز به عنوان خادمین کوچکی در این زمینه بتوانیم در نشر معارف قرآن و اهل بیت (ع) فعال باشیم.
 
کد مطلب 1733971

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