تصویب 17 طرح کشاورزی به ارزش 107 میلیون تومان در درمیان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار درمیان گفت: 17 طرح کشاورزی به ارزش 107 میلیون تومان در هفتمین جلسه کارگروه توسعه بخش کشاورزی درمیان تصویب شد.

رجبعلی براتی در نشست کارگروه توسعه بخش کشاورزی درمیان که در مجتمع رفاهی گردشگری روستای فورگ برگزار شد، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون اجرای 136 طرح به ارزش 997 میلیون و 500 هزار تومان مصوب شده که از این تعداد 130 طرح شهرستانی و چهار طرح استانی است.

وی با بیان اینکه طرح‌های استانی شامل احداث دو واحد مرغداری،‌ احداث یک واحد بارگاه زرشک خشک ‌کنی و احداث یک واحد گاوداری نیمه صنعتی است، افزود: در سال جاری بیش از 320 فرصت شغلی جدید به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای شهروندان درمیانی ایجاد شده است.

فرماندار درمیان گفت: در سال جاری 800 میلیون تومان تسهیلات مصوب کارگروه کشاورزی درمیان پرداخت شده که این میزان حدود 90 درصد طرح‌ها را تشکیل می ‌دهد.

براتی اضافه کرد: احداث مرغداری، تسطیح و یکپارچه‌سازی اراضی، کشاورزی سنتی و‌ اصلاح و نهال‌ کاری باغات زرشک از مهم ‌ترین طرح‌های مصوب شده این کارگروه به شمار می‌ رود.

وی،‌ با اشاره به فعالیت 90 درصد از جمعیت شهرستان در بخش کشاورزی تأکید کرد: باید این کارگروه در مسیرتوسعه صنایع تبدیلی وابسته به کشاورزی به ویژه فراوری زرشک گام‌های اساسی بردارد.

ولایت‌ پذیری بزرگ ‌ترین درس 13آبان است

معاون سیاسی اجتماعی فرماندار درمیان گفت: ولایت ‌پذیری، حمایت از رهبری و صیانت از ارزش‌ها و دستاوردهای نظام از بزرگ ‌ترین درسهای 13 آبان به شمار می ‌رود.

علی عباسی در جمع دانش‌آموزان دختر شهر اسدیه اظهار کرد: 13 آبان در واقع تقابل تفکر بسیجی در مقابل خصلت‌های پلید نظام سلطه و مزدوران وابسته به آنان است.

وی،‌ از این روز به عنوان سه رویداد بسیار مهم، تاثیرگذار و تعیین کننده در جریان و بستر تاریخی انقلاب میهن اسلامی‌ مان یاد کرد و افزود: 13 آبان ‌ماه، روز برجسته‌ سازی و تجلی ‌بخشی به ارزش‌های انقلاب اسلامی بوده و روز صدور پیام انقلاب اسلامی به مظلومان و ستمدیدگان در سراسر جهان است.

معاون فرماندار درمیان، این روز را روز مبارزه با زیاده‌ خواهی، ناعدالتی‌ ها و روز حضور گسترده و پرشور مردم فهیم و قدرشناس ملت ایران در محکومیت توطئه ‌های استکبار جهانی دانست و تصریح کرد: مهم‌ ترین پیام 13 آبان حفظ وحدت و حرکت بر حول محور ولایت است.

عباسی، تحریم‌های اقتصادی نظام سلطه علیه ملت ایران را نشانه اوج دشمنی جبهه استکبار با ملت ایران و گفتمان اسلام ناب دانست و ادامه داد: مقاومت و ایستادگی در برابر نظام سلطه و تفکر استکباری، راهبردی بوده که ملت ایران با الهام از آموزه‌های جاودان امام راحل و مقام معظم رهبری آموخته است.

وی یادآور شد: ملت ایران در طول 30 سال گذشته اعلام و ثابت کرده است که هرگز در برابر استکبار جهانی آمریکا و رژیم صهیونیستی تسلیم نمی‌ شود و با تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری در جبهه استکبارستیزی و رسیدن به حقانیت نظام اسلامی پیشرو و رو به جلو حرکت می ‌کند.