مجله «انتظار نوجوان» تعطیل شد

علی مهر، سردبیر مجله «انتظار نوجوان» با تأیید این خبر به خبرنگار مهر گفت: تلاش کردیم این اتفاق نیفتد، اما بعد از 8 سال ناچار به تعطیلی شدیم.
وی ادامه داد: به اعتقاد من، مجله در دوران خوبی بود و داشت در میان مخاطبان جا باز میکرد، اما وقتی شماره مرداد از چاپ بیرون آمد و شماره شهریور آماده چاپ بود، به ناگاه به ما اعلام کردند که هم بودجه انتشار مجله و هم کاغذ مورد نیاز برای چاپ آن موجود نیست و ناگزیر به تعطیلی مجله شدیم.
مهر با اعلام اینکه انتشار مجله «انتظار نوجوان» ماهانه حدود 5 تا 6 میلیون هزینه داشت، گفت: پژوهشکده مهدویت 7 نشریه داشت که 3 عنوان از آنها با نامهای ملیکا، ماهک و انتظار نوجوان برای کودکان و نوجوانان منتشر میشدند. هر سه نشریه نیز تعطیل شده و شماره جدید آن بیرون نمیآید.
سیدمهدی هاشمی، یکی از اعضای تحریریه این مجله نیز با ارسال نامهای به خبرگزاری مهر، نوشته است: «نوجوانان در جامعه ما مظلوماند. میلیونها و بلکه میلیاردها تومان هزینه میکنیم برای ترک اعتیاد، نگهداری زندانیان، برای مقابله با جرایم رانندگی، برای جلوگیری از حوادث، برای عواقب حوادث و ... در صورتی که میشود با هزینهای بسیار پایین کاری کرد که معتادان کمتری داشته باشیم، میشود کاری کرد که زندانیان کمتری داشته باشیم و در نتیجه مخارج کمتر برای زندانها و ....
مگر نه این است که نوجوانی دوره حساسی است؟ مگر نه این است که هر قدر برای نوجوانان هزینه کنیم یعنی هزینه کمتر برای ترک اعتیاد، هزینه کمتر برای زندانها، هزینه کمتر برای مقابله با جرایم رانندگی و ... مگر نه این است که اسلام به تربیت در دوران نوجوانی توصیه داشته است؟
پس چرا؟...
پس چرا با گذشت سی و اندی سال از انقلاب حتی یک نشریه استاندارد که پاسخگوی نیازهای نوجوانان باشد، نداریم؟ آخر چرا؟
کارشناسان و اهالی قلم حوزه نوجوان شهادت میدهند که در حق نوجوانان جفا میکنیم! به تازگی باخبر شدم که مجله «انتظار نوجوان» که منشا آثار خیر و ماندگاری بوده است، پس از هشت سال، به دلایل کمبود بودجه، دیگر منتشر میشود؛ مگر نشریه نوجوانانه چقدر هزینه دارد؟»
اخیراً نشریات زیادی از جمله هفتهنامه پرتیراژ «پنجره»، ماهنامه «خیمه»، مجله «موعود» و نشریه «آیندهسازان» به دلیل گرانی و کمیاب شدن کاغذ مورد نیاز به تعطیلی کشیده شده یا با فواصل بیشتری منتشر میشوند. روزنامههای سراسری نیز با کاستن از صفحات داخلی و تجربههایی برای کم کردن هزینههای خود از جمله تعدیل نیروی انسانی، تلاش میکنند از تعطیلی بگریزند.
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