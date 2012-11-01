13آبان رمز پایداری ایران در برابر زیاده خواهی های استکبار است

به گزارش خبرگزاری مهر،شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای یوم‌الله سیزدهم آبان، این روز تاریخی را روز اعلام برائت و فریاد کوبنده خشم و انزجار امت های آزاده و اسلامی به ویژه ملت مبارز، بیدار واستکبار ستیز ایران اسلامی علیه استکبار جهانی آمریکا دانست.

در ابتدای این بیانیه آمده است:"یوم‌الله سیزدهم آبان" ؛ روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و در برگیرنده سه واقعه سرنوشت ‌ساز و تاریخی در صحیفه خاطرات و افتخارات و نقطه پیوند برگهای زرینی از تاریخ آزادگی رفیع ملت سربلند ایران است.

"سیزدهم آبان"، سالروز تبعید رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بزرگ مرجع جهان تشییع، حضرت امام خمینی(ره)به دست رژیم پهلوی، در سال 1343 به ترکیه و به جرم دفاع از شرافت و کرامت انسانی و استقلال ایران و مخالفت با لایحه سراسر ننگین و استعماری کاپیتولاسیون و برده داری نوین جهان غرب به سرکردگی امریکای جنایتکار است.

این روز، سالروز بزرگداشت شهادت دانش آموزان معترض به ظلم و ستم و فساد دستگاه دربار ستمشاهی و استعمار و دخالتهای امریکا در امور داخلی ایران است که این قیام توسط گارد دژخیمان رژیم منحوس طاغوت در مقابل درب اصلی دانشگاه تهران در سال 1357، وحشیانه ترین شکل ممکن به خاک وخون کشیده شد.

" 13آبان"، سالروز تسخیر و فتح ظفرمندانۀ لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان مسلمان پیرو خط امام در سال 1358، است که امام راحل از آن به عنوان " انقلاب دوم " نام برده اند.

این بیانیه در بخش دیگری می‌افزاید: امروز، دستاوردهای عظیم ملت بزرگ ایران اسلامی در حوزه های مختلف دستیابی به علوم فرانوین و فناوری های روز دنیا مرهون مجاهدت ها وحاصل حرکت در مسیر صحیح استقلال‌ طلبی و استکبار ستیزی مردم و جوانان غیور این مرز و بوم است.

رسیدن زودهنگام ایران به افق سند چشم انداز 1404 بهره گیری از مفاهیم و اندیشه های تابناک حضرت امام خمینی(ره) و یوم الله سیزدهم آبان است و سیزدهم آبان و بهره مندی از پیام های آن نیز، رمز ماندگار موفقیت و پایداری ملت بزرگ ایران اسلامی در برابر زیاده خواهی غرب و استکبار جهانی است.

به درستی که امروز انگیزه جوانان این مرز و بوم برای مقاومت و پایداری در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی غرب بیش از پیش شده و همین امر باعث رشد و تعالی ایران بر اساس آموزه های اسلامی است.

این شورا در پایان بیانیه، از عموم مردم استان خواست: تا با بصیرت و تعمیق بینش ‌های سیاسی و دینی خود، توطئه‌ های دشمنان در ضربه زدن به ارکان‌ نظام اسلامی و کیان ولایت‌فقیه و وحدت امت را خنثی سازند و از دولتمردان و سران محترم سه قوه می خواهد تا با وحدت و همدلی حول نصایح و رهنمودهای مقام معظم رهبری، هرگونه توطئه دشمنان استکباری، بویژه تحریم های سازمان یافته را در بهترین شکل و بهره گیری از " اقتصاد مقاومتی " مورد نظر رهبری را خنثی و مشکلات کنونی جامعه را رفع کند.