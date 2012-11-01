برگزاری اولین جشنواره نمایشنامه خوانی و نمایشنامه نویسی در کنگان

حسن مختارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اولین جشنواره نمایشنامه خوانی و نمایشنامه نویسی استان در کنگان، اظهار داشت: این جشنواره در روزهای 17 تا 19 آبان به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کنگان در سالن آمفی تئاتر کتابخانه عمومی کنگان برگزار می‌شود.

دبیر اولین جشنواره نمایشنامه خوانی و نمایشنامه نویسی خاطرنشان کرد: در این جشنواره پس از فراخوان، تعداد 50 اثر از سراسر استان بوشهر به دبیرخانه جشنواره در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رسیده که پس از بازخوانی هیئت داوران، تعداد 15 اثر به عنوان اجرا در بخش نمایشنامه خوانی و 15 اثر در بخش نمایشنامه نویسی انتخاب شدند که به مدت سه روز مورد بازدید عموم قرار خواهند گرفت.

مختار زاده اضافه کرد: در روز 19 آبان ساعت 16 بعد از ظهر مراسم اختتامیه با حضور مسئولین شهرستانی و استانی در محل مذکور برگزار می شود.

وی در ادامه از اختتامیه اولین جشنواره هنرهای تجسمی شاخه طوبی در بعد از روز شنبه ساعت چهار بعد از ظهر به همراه نمایشگاه بزرگ هنرمندان هنرهای تجسمی خبر داد.

مختارزاده ادامه داد: این جشنواره به مناسبت عید سعید غدیر و با هنرنمایی هنرجویان شهرستانی انجام گرفته که قرار است به صورت هر ساله از طرف انجمن هنرهای تجسمی برگزار شود که امسال نیز برای اولین بار در کنار مردم به انجام خواهد رسید.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان کنگان افزود: آثار رسیده پس از بازبینی توسط هیئت داوران به مدت یک روز در نمایشگاه کنار ساحل در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.