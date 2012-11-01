ادبیات در مطبوعات امروز ایران در درجه دوم و یا سوم اهمیت است

عبدالرحیم سعیدیراد، شاعر و منتقد ادبی امروز پنجشنبه 11 مهر با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی مطبوعات با اشاره به وجود بستر مناسب برای خلق تجربیات تازه در این نمایشگاه برای اهالی فرهنگ و ادبیات گفت: احساس شخصی من این است که نمایشگاه مطبوعات امسال نسبت به سالهای قبل دارای تجربههای بیشتری برای بازدید کنندهها، غرفهداران و اهالی فرهنگ بوده است و این تجربه نمایشگاه را به سمت کیفی شدن برده است.
وی افزود: نمایشگاه امسال اما در نگاه من با استقبال قابل قبولی از سوی مخاطبان روبرو بود و لااقل روند برپایی نسبت به سال قبل تغییری نداشت و منفیتر نبود، هرچند که در برخی بخشها ازدحام و استقبال قابل توجهتر از دورههای قبل بوده است و در برخی بخشها هم نه.
سراینده مجموعه شعر «ساعت به وقت دلتنگی» ادامه داد: علاقهمندی شخصی من ادبیات و شعر است، ولی در نمایشگاه امسال چندان حس نکردم که این موضوع جایگاه محکمی در مطبوعات کشور ما داشته باشند. گویا به نوعی باید بپذیرم که این موضوع برای خبرگزاریها و رسانههای مکتوب درجه دو و یا با تردید درجه سه اهمیت را دارد.
سعیدیراد افزود: در رسانههای ما کمتر پیش میآید که یک پایگاه خبری و یا صفحهای خاص در یک روزنامه وجود داشته باشد که به طور خاص به تجزیه و تحلیل وقایع ادبی بپردازد. در دهههای قبل لااقل مجله شعر و یا نشریات تخصصی ادبی بودند و یا در دهه 70 نشریات مکتوب ما صفحات خاص شعر و ادبیات داشتند و کار جدیتر بود، اما در حال حاضر وضع اینگونه نیست.
وی تاکید کرد: بسترسازی برای فعالیتهای مطبوعاتی ادبی باعث میشود ادبیات رشد زیادی پیدا کند. همچنان که اعتنا به این تجربه در دهه 70 شعر آن دهه را به مراتب قویتر از شعر دهه 80 کشور ما کرد و بازخورد بیشتری هم به واسطه مطبوعات برای آن ایجاد شد. این روزها این موضوع کمرنگتر شده است و این جای تاسف دارد.
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