2.5 برابر شدن نرخ ارز اوج جنگ اقتصادی در ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری پیش از ظهر پنج شنبه در شورای اداری شهرستان فلاورجان با بیان اینکه در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران در شرایط خاصی قرار دارد اما ملت ایران تمام تحریم‌های دشمن را پشت سر گذاشته‌اظهار داشت: ایجاد توازن منطقه‌ای یکی از دلایل سفرهای استانی رئیس‌جمهور و هیئت دولت به استان‌ها به شمار می‌رود.

دولت یک نگاه ذره بینی به تمام مناطق ایران دارد

وی با اشاره به اینکه دردولت یک نگاه ذره‌بینی به تمام مناطق موجود در کشور دارد و با این نگاه در راستای برطرف شدن مشکلات موجود در شهرها و مناطق محروم کشور است، ادامه داد: در حال حاضر شرایط اقتصادی خاصی در کشور حاکم است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با اشاره به اینکه البته ملت ایران در این شرایط همانند شرایط جنگ نظامی با تمام وجود خود از جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند، بیان داشت: تحریم‌های دشمن تاثیری بر اراده ملت ایران ندارد و در حال حاضر کشور تمام تحریم‌ها و تهدید‌های دشمن را پشت سر گذاشته است.

وی با تاکید بر اینکه راه و مسیر جمهوری اسلامی ایران مشخص است و ملت ایران در مقابل سختی‌ها شکست نمی‌خورند، افزود: بلکه تحمل سختی‌ها و مقاومت از ویژگی‌های ملت ایران در مقابل فشارهای دشمن تلقی می‌شود.

غضنفری با بیان اینکه توجه به شرایط موجود، هوشیاری و دقت بیشتری از تمام مسئولان نظام و مردم مطالبه می‌شود، تصریح کرد: کشور از سویی با یک فضای سیاسی و از سویی با فشارهای ناشی از تحریم‌ها مواجه است.

وی با اشاره به اینکه دو و نیم برابر شدن نرخ ارز در ایران به معنای اوج و گسترش جنگ اقتصادی در کشور است، اضافه کرد: پیش‌بینی‌ها حاکی از این است که مبارزه جانانه ملت ایران برای دفاع از حقوق مسلم خود به روزهای سرنوشت‌ساز نزدیک شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه طی سال‌های گذشته دشمن از تمام ابزارهای تحریمی برای شکست ایران استفاده کرده است اما هیچ یک از ابزارهای دشمن نتیجه‌ای در بر نداشته است، تاکید کرد: هیچ یک از این ابزارهای تحریمی اراده ملت ایران را به چالش نکشانده است و دشمن برای فشار به ایران هیچ ابزار تحریمی دیگری در اختیار ندارد.