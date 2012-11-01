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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

رضایی تاکید کرد:

تقویت آمادگی دفاعی کشور وظیفه خطیر همه اقشار جامعه

تقویت آمادگی دفاعی کشور وظیفه خطیر همه اقشار جامعه

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی ضمن تاکید برحفظ آمادگی همگانی و تقویت بنیه دفاعی گفت: حفظ آمادگی دفاعی وتقویت آن،وظیفه خطیر همه اقشار جامعه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیروز رضایی پنجشنبه در گردهمایی اعضای کمیته پدافند غیرعامل و سرگروه های آموزشی اداره کل و نواحی پنجگانه تبریز اظهار داشت: منطق استکبار بر زورگویی و طغیان گری است پس در مقابل او باید مقتدرانه عمل کرد و مردم مسلمان ایران باید طبق دستورات قرآن دفاع را از ریشه جدی بگیرند.

وی ادامه داد: امروزه دفاع نظامی در رده های بعدی قرار می گیرد و پدافند فرهنگی در اولویت است زیرا حملات فرهنگی غرب بسیار بیشتر شده است.

رضایی افزود: تربیت دانش آموزان و جوانان با همت و غیرت و بزرگ منشی، موجب موثر نبودن تهاجم فرهنگی بیگانگان در آنان می شود زیرا روشنگری اذهان در قدرت بخشی به نظام اسلامی مهم بوده و معلمان باید در تبیین اهداف نظام اسلامی برای توسعه اقتدار همه جانبه تلاش مضاعف داشته باشند.

وی در خصوص ضرورت احساس مسئولیت همه اقشار جامعه  در دفع خطر دشمنان افزود: هر کس به اندازه توانش در قوت بخشیدن به حکومت اسلامی تاثیر دارد و باید برای اقتدار کشور اسلامی همگان احساس مسئولیت کنیم.

مدیر کل آموزش و پرورش استان  با بیان اینکه شرکت در راهپیمایی ها بازدارنده است، گفت: همه آحاد ملت به ویژه فرهنگیان و دانش آموزان باید بصورت یکپارچه و پرشور در راهپیمایی 13 آبان حضور داشته باشند.

کد مطلب 1733987

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