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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۴:۲۶

تبلیغات اسلامی قزوین مردم را به شرکت در راهپیمایی 13 آبان دعوت کرد

تبلیغات اسلامی قزوین مردم را به شرکت در راهپیمایی 13 آبان دعوت کرد

قزوین- خبرگزاری مهر: اداره کل تبلیغات اسلامی و شورای هیئت های مذهبی و کانون مداحان و شعرای آئینی اتحادیه های اسلامی استان قزوین با صدور بیانیه ای خواستار شرکت مردم در راهپیمایی 13 آبان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه اداره تبلیغات اسلامی استان آمده است: 13 آبان ماه یاد حماسه بزرگی را برای ملت غیور ایران زنده می کند که الهام بخش تداوم راه انقلاب اسلامی و امام راحل(ره) و همان حماسه ای است که خون شهدای بسیاری به پای آن ریخته شده تا این انقلاب دوام و قوام یابد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است در 13 آبان ماه سال 58 دانشجویان پیرو خط امام روح استکبارستیزی و استقلال طلبی خود را با تسخیرلانه جاسوسی آمریکا به نمایش گذاشتند و هیمنه پوشالی دشمن اسلام را در هم شکستند.

اداره کل تبلیغات اسلامی، شورای هیئت های مذهبی، کانون مداحان و شعرای آئینی و اتحادیه انجمن های اسلامی استان قزوین در این بیانیه مشترک بار دیگر ضمن گرامیداشت یاد و خاطه شهدای گرانقدر یوم الله سیزده آبان از مردم فهیم و قدرشناس استان قزوین بویژه هیئت های مذهبی، مداحان، شعرای آئینی و انجمن های اسلامی دعوت کرده اند با حضور پرشور و گسترده در نماز عبادی سیاسی جمعه و شرکت در راهپیمایی ضد استکباری بعد از اقامه نماز جمعه با بصیرت و بینش عمیق سیاسی و دینی خود توطئه های دشمنان را در ضربه زدن به ارکان نظام اسلامی و کیان ولایت فقیه و وحدت امت واحده خنثی کنند.

کد مطلب 1733989

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