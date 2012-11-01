تبلیغات اسلامی قزوین مردم را به شرکت در راهپیمایی 13 آبان دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه اداره تبلیغات اسلامی استان آمده است: 13 آبان ماه یاد حماسه بزرگی را برای ملت غیور ایران زنده می کند که الهام بخش تداوم راه انقلاب اسلامی و امام راحل(ره) و همان حماسه ای است که خون شهدای بسیاری به پای آن ریخته شده تا این انقلاب دوام و قوام یابد.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است در 13 آبان ماه سال 58 دانشجویان پیرو خط امام روح استکبارستیزی و استقلال طلبی خود را با تسخیرلانه جاسوسی آمریکا به نمایش گذاشتند و هیمنه پوشالی دشمن اسلام را در هم شکستند.

اداره کل تبلیغات اسلامی، شورای هیئت های مذهبی، کانون مداحان و شعرای آئینی و اتحادیه انجمن های اسلامی استان قزوین در این بیانیه مشترک بار دیگر ضمن گرامیداشت یاد و خاطه شهدای گرانقدر یوم الله سیزده آبان از مردم فهیم و قدرشناس استان قزوین بویژه هیئت های مذهبی، مداحان، شعرای آئینی و انجمن های اسلامی دعوت کرده اند با حضور پرشور و گسترده در نماز عبادی سیاسی جمعه و شرکت در راهپیمایی ضد استکباری بعد از اقامه نماز جمعه با بصیرت و بینش عمیق سیاسی و دینی خود توطئه های دشمنان را در ضربه زدن به ارکان نظام اسلامی و کیان ولایت فقیه و وحدت امت واحده خنثی کنند.