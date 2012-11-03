تحصیل دانش آموزان کمیته امداد در مدارس غیرانتفاعی متوقف شده است

اکبر میرشکار با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نوزدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در پاسخ به اینکه آیا دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد از مدارس غیرانتفاعی استفاده می کنند گفت: در سالهای گذشته طرحی به نام رافع بود که این امکان را به دانش آموزان کمیته امداد می داد تا از مدارس غیرانتفاعی به صورت رایگان استفاده کنند ولی به دلیل بارمالی زیاد این طرح حدود 4 سال است که اجرا نمی شود.

وی افزود: البته تفاهم نامه هایی با برخی مدارس غیرانتفاعی منعقد شده تا گروهی از دانش آموزان تحت پوشش در مدارس غیرانتفاعی تحصیل کنند.

معاون فرهنگی و آموزشی کمیته امداد اظهار داشت: ناگفته نماند که تعدادی زیادی از 600 هزار دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد نخبه و از استعدادهای درخشان بوده و در مدارس نمونه دولتی تحصیل می کنند.

میرشکار گفت: در سال گذشته 420 دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد حائز رتبه های تک رقمی و دو رقمی شدند.

وی در مورد بورسیه تحصیل در خارج از کشور برای دانشجویان کمیته امداد نیز افزود: بورسیه نداریم ولی برای برخی از نخبگان تسهیلات لازم در خارج از کشور را فراهم کردیم.

میرشکار با اشاره به اینکه 300 هزار دانشجوی تحت پوشش کمیته امداد فارغ التحصیل از دانشگاه داشته ایم گفت: 25 هزار نفر از این تعداد دانشجویان را در بانک اطلاعاتی جمع آوری کرده که نشان می دهد بسیاری از این دانشجویان در جایگاه وکالت، نمایندگی مجلس، مدیرسازمان، پزشک و... شاغل هستند و می توان عنوان کرد 92 درصد این فارغ التحصیلان مشغول به کار شده اند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا کمیته امداد تجهیزات و امکانات لازم برای تحصیل دانش آموزان را فراهم کرده است، افزود: بودجه کمیته امداد محدودیتهایی دارد ولی توانسته ایم 12 هزار دانش آموز را با اعتبار 3 میلیارد تومان در کلاسهای کنکور ثبت نام کنیم. همچنین سالانه 3 هزار دستگاه رایانه رایگان در اختیار دانش آموزان قرار دادیم که تعداد آنها به 15 هزار رایانه رسیده است.