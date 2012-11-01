کنگره شعر مقاومت موج بیداری جهان اسلام را گسترش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جباری در افتتاحیه سومین کنگره بین المللی شعر مقاومت که صبح پنج شنبه در تالار بعثت سپاه نبی اکرم (ص) شهر کرمانشاه برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی ایران انقلابی است که با الگو پذیری از سیره ولایت ائمه اطهار برای مبارزه با استکبار راه خود را انتخاب کرده است.

وی افزود: حرکت امامت و ولایت به سمت و سوی مبارزه با استکبار و ستمگری های عالم بوده و حرکت انقلاب اسلامی نیز در این راستا است.

وی تصریح کرد: تمامی ائمه ما که تا کنون به شهادت رسیده اند تنها با هدف پایداری و استقامت اسلام و تقویت خط امامت و ولایت در این راه گام نهاده اند.

وی ادامه داد: هدف ائمه و امامان ما از مبارزه با ستمگران حکومت های آن زمان برپایی حکومت ولایی بود و ما نیز به عنوان رهروان ائمه و کسانی که ولایت آنان را پذیرفته ادامه دهنده این راه هستیم

جباری گفت: در زمان شروع کنگره مقاومت این موج بیداری اسلامی در منطقه وجود نداشت و هم اکنون این موج به صورت گسترده ای تمام کشورهای اسلامی منطقه را در بر گرفته لذا وظیفه ما در برگزاری کنگره هایی چون شعر مقاومت سنگین تر از گذشته است و باید تمام توانمان را در انسجام بخشی تمام کسانی که در ادبیات فعال هستند به کارگیریم و زمینه گسترش موج بیداری را به همه نقاط جهان از طریق شعر و ادب با هم افزایی و هم بستگی در این عرصه به کار بندیم.

وی هدف از برگزاری کنگره شعر مقاومت را ترویج فرهنگ مقاومت با استعانت و انسجام بخشی شعرا و ادبای جهان اسلام عنوان کرد.

وی افزود: امروزه ضروری است که زمینه مبارزه با اهل تزویر به ویژه آمریکا و صهیونیزم بین المللی را با تقویت زیرساخت های فرهنگی فعال و فراهم کرده و نیرنگ و تزاویر آنان را به همه جهانیان ثابت کنیم.

مدیر عامل بنیاد روایت فتح گفت: این کنگره در طی عمر کوتاه خود ثمرات و برکات خوبی در پی داشته و تا به امروز که اولین روز از سومین کنگره بین المللی شعر مقاومت است حرکت و رشد و بالندگی به صورت محسوس قابل رویت است و حضور 37 شاعر بین المللی در این کنگره نشانگررشد آن در طی این کنگره نسبت به کنگره های قبلی است.

جباری ابراز امیدواری کرد از اینکه سومین کنگره شعر مقاومت در طی این سه روز برگزاری حرکت مثبت و سازنده ای را در طی مسیر خود داشته باشد و توانمند تر از سایر کنگره ها خود را به اثبات برساند.

وی افزود: وظیفه مسئولین و همه کسانی که در تقویت زیرساخت های فرهنگی هستند این است که زمینه همبستگی و اتحاد شاعران داخلی و خارجی را بیش از پیش فراهم و در این زمینه رایزنی هایی صورت پذیرد تا بتوانیم از ثمرات برگزاری چنین کنگره هایی استفاده های کافی را ببریم.

وی از راه اندازی سایت چند زبانه با محتوای بیداری اسلامی خبر داد و گفت: راه اندازی چنین تارنمایی می تواند مقدمه ای برای آشنایی علاقه مندان به بیداری اسلامی در همه نقاط جهان فراهم شود که فعالانه با توطئه های استکبار و توهین کنندگان به مقدسات اسلامی مبارزه کند و با هدف گیری دشمنان مسلمین از تفرقه افکنی های آنان جلوگیری و با آنان برخورد کند.















