13 آبان نماد استکبار ستیزی مردم ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر ، در قسمتی از این بیانیه آمده است: روز 13 آبان، نماد استکبارستیزی و نقطه عطفی در تاریخ مبارزات به حق کشور به حساب می آید.



در ادامه این بیانیه می خوانیم: در این روز حوادث مهمی چون تبعید حضرت امام خمینی(ره) به ترکیه در 1343، کشتار بیرحمانه و به گلوله بستن دانش‌آموزان مظلوم توسط دژخیمان رژیم پهلوی در سال 1357 و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در 1358 در سینه تاریخ حک شده که از سوی امام راحل (ره) انقلاب دوم نام گرفت.



دانشگاهیان دانشگاه تبریز در این بیانیه از آحاد و اقشار مختلف مردم، به ویژه دانشجویان و دانشگاهیان دعوت کرده اند در راهپیمایی بزرگ 13 آبان برای اعلام نفرت و انزجار خود از استکبار جهانی که پس از نماز پر شکوه جمعه برگزار خواهد شد، شرکت و یک بار دیگر با آرمان های انقلاب اسلامی و امام راحل (ره) تجدید میثاق کنند.

تا آخرین نفس،گوش به فرمان ولی فقیه هستیم



فرهنگیان و دانش آموزان آذربایجان شرقی با انتشار بیانیه ای برای حضور پرشور خود در راهپیمایی 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اعلام آمادگی کردند.



در ادامه این بیانیه آمده است: به سردمداران آمریکای جهانخوار وایادی سرسپرده او قاطعانه اعلام می کنیم که اعمال تحریم آنها براراده فولادین ملت قهرمان ایران نه تنها اثر بخش نیست بلکه موجب شکوفایی استعدادهای خدادادی برای دستیابی به قله های رفیع علمی و فناوری و تحصیل کمالات می شود.



در خاتمه این بیانیه آمده است: از تمام اقشار و آحاد جامعه می خواهیم همانند مناسبت های گذشته با شرکت گرم و حماسی خودشان یک باردیگر موجب خرسندی دوست داران نظام اسلامی و یاس و ناامیدی دشمنان قسم خورده اسلام را فراهم کنند.