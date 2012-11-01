مدیران استان قزوین با پدافند غیرعامل آشنا می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله فصیحی رامندی روز پنجشنبه در جلسه کارگروه تخصصی پژوهش، فناوری و تحول اداری که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: آشنایی با اصول و ضرورت های پدافند غیرعامل موضوع مهمی است که آحاد جامعه باید اصول و ضرورت های آن را فراگیرند.

سرپرست اداره کل پدافند غیرعامل استان افزود: کاهش آسیب پذیری، افزایش بازدارندگی، تداوم پایداری و افزایش آستانه مقاومت مردمی از جمله اهداف این دوره های آموزشی است.

وی با بیان اینکه ساختار سازمانی پدافند غیرعامل تشکیل و ساختار استانی آن نیز ابلاغ شده، تصریح کرد: با توجه به اهمیت این امر، در این خصوص بایستی فرهنگ سازی لازم انجام شود.

فصیحی رامندی یادآورشد: برگزاری دوره آموزشی برای همه اقشار جامعه نیز انجام می شود که سرفصل های آن با توجه به موقعیت افراد متفاوت خواهد بود.

این مسئول بیان کرد: تمامی مدیران دستگاههای اجرایی ضمن آشنایی با اهمیت پدافندغیرعامل با راهکارهای اجرایی در دستگاه مربوطه آشنا می شوند.