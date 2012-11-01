آسمان استان البرز روز جمعه با بارش پراکنده همراه خواهد بود

منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس آخرین نقشه های پیش یابی طی امروز در اکثر نقاط کشور جوی آرام پیش بینی می شود.



وی افزود: با عبور موج کم دامنه از نوار شمالی کشور در روز جمعه در برخی از مناطق شمال غرب، سواحل دریای خزر و در روز یکشنبه در برخی از مناطق سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور افزایش بارش باران گاهی با رعد و برق رخ خواهد داد.



مدیر کل هواشناسی استان البرز ادامه داد: آسمان استان البرز در روز جمعه کمی ابری در بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد، در ارتفاعات بارش پراکنده همراه خواهد بود.



مدیر کل هواشناسی استان البرز افزود: آسمان استان البرز در روز شنبه 13 آبان ماه کم ابری تا نیمه ابری گاهی با وزش باد همراه خواهد بود.



