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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۵

امیر خمری مطرح کرد:

درخواست برای تغییر کاربری زمین 36 هکتاری ارتش در گرگان

درخواست برای تغییر کاربری زمین 36 هکتاری ارتش در گرگان

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده لشکر 30 گرگان خواستار تغییر کاربری زمین 36 هکتاری ارتش واقع در قلعه حسن را برای واگذاری این زمین به پرسنل ارتش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر منصور خمری ظهر پنجشنبه در جلسه با شهردار و شورای شهر گرگان، خواسته ارتش مبنی بر قرار گرفتن زمین 36 هکتاری ارتش به محدوده شهری را برای واگذاری به پرسنل و دریافت تسهیلات مسکن مطرح کرد و خواستار مساعدت شورا و شهرداری در این خصوص شد.

ابراهیم کریمی شهردار گرگان در این نشست با تاکید بر اینکه زمین مذکور توپوگرافی مختلفی دارد، گفت: باید مورد بررسی دقیق و همه جانبه کارشناسان شهرسازی واقع شود.

وی  خواست پیشنهاد تغییر کاربری و قرار گرفتن این زمین در محدوده شهری گرگان در قالب یک طرح پیشنهادی به شهرداری ارسال شود.

کد مطلب 1734023

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