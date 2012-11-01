درخواست برای تغییر کاربری زمین 36 هکتاری ارتش در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر منصور خمری ظهر پنجشنبه در جلسه با شهردار و شورای شهر گرگان، خواسته ارتش مبنی بر قرار گرفتن زمین 36 هکتاری ارتش به محدوده شهری را برای واگذاری به پرسنل و دریافت تسهیلات مسکن مطرح کرد و خواستار مساعدت شورا و شهرداری در این خصوص شد.

ابراهیم کریمی شهردار گرگان در این نشست با تاکید بر اینکه زمین مذکور توپوگرافی مختلفی دارد، گفت: باید مورد بررسی دقیق و همه جانبه کارشناسان شهرسازی واقع شود.

وی خواست پیشنهاد تغییر کاربری و قرار گرفتن این زمین در محدوده شهری گرگان در قالب یک طرح پیشنهادی به شهرداری ارسال شود.