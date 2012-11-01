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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۱۶

سلیمان فلاح اعلام کرد:

مسمومیتهای غذایی بیشترین آمار مسمومیت در ساوجبلاغ

مسمومیتهای غذایی بیشترین آمار مسمومیت در ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ساوجبلاغ با اشاره به مسمومیت سالانه هزار و 400 نفر در ساوجبلاغ گفت: 40 درصد این مسمومیتها مربوط به مسمومیتهای غذایی است.

مهدی سلیمان فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مسمومیت ها از نگاه پزشکی به شش دسته مسمومیت دارویی، غذایی، گزیدگی، سوء مصرف مواد مخدر، گازها و سموم دفع آفات نباتی و شوینده ها تقسیم می شوند، گفت: سالیانه هزار و 400 نفر در ساوجبلاغ دچار مسمومیت می شوند.

وی افزود: 40 درصد این افراد در اثر مصرف مواد غذایی فاسد و 27 درصد در اثر مصرف نا آگاهانه یا تعمدی دارو مسموم می شوند.

وی ادامه داد: مسمومیت در اثر گزیدگی 21 درصد و استنشاق گاز های سمی با هفت و نیم درصد بیشترین آمار مسمومیت این شهرستان را به خود اختصاص داده اند.
 
مدیر بهداشت و درمان شهرستان ساوجبلاغ علائم مسمومیتها را اغلب سرگیجه، دل درد، سر درد، بی حالی، تهوع و استفراغ برشمرد و گفت: مسمومیتها علاوه بر ایجاد عوارض گوارشی گذرا در فرد مسموم ممکن است عوارض ناگواری همچون معلولیت دائمی، نارسایی های قلبی، کبدی، کلیوی و حتی در مواردی نیز منجر به مرگ شود.

سلیمان فلاح با تاکید بر اینکه داروها، مواد سمی و شوینده ها باید از دسترس کودکان و افراد سالمند دور نگه داشته شوند، گفت: پرهیز از نگهداری مواد شیمیایی و سمی در بطری های آب و نوشیدنی مورد مهمی ست که خانواده ها باید به آن دقت کنند.

وی یادآور شد: مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم استان البرز با شماره 32559191 آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان درباره مسمومیت های دارویی است.
کد مطلب 1734024

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