سه کتاب مطبوعاتی در نمایشگاه نوزدهم رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از 3 عنوان کتاب «مطبوعات ایران» و «مجموعه مقالات چهارمین سمینار بررسی مطبوعات ایران» بعد از ظهر امروز پنجشنبه 11 آبان با حضور محمدجعفر محمدزاده، معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، پدرام پاک آیین، مدیر مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی و محمدمهدی انصاری، مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها در محل غرفه سرای روزنامه‌نگاران واقع در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها برگزار شد.

محمدزاده در این برنامه گفت: از دو سال پیش تا امروز، انتشار و چاپ کتاب در زمینه مطبوعات و روزنامه‌نگاری در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه‌ها پیگیری شد و تا به حال 50 عنوان کتاب در این زمینه منتشر شد که در حال حاضر در غرفه این دفتر در نمایشگاه قابل دسترسی و ارائه است. چندی پیش هم خبر انتشار این کتاب‌ها روی خروجی خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها قرار گرفت و در زمان برگزاری اولین نمایشگاه نشریات خانوادگی، 3 عنوان از این کتاب‌ها رونمایی شدند.

وی افزود: زیرساخت این ایده آن بود که آثار خبرنگاران را چندوقت یک بار به صورت کتاب چاپ کنیم. این کار علاوه بر فواید معمول و مشخصی که دارد، دو فایده و سود مهم هم دارد. اول این که موجب تجلیل از خبرنگارانی می‌شود که سال‌ها در عرصه مطبوعات قلم زده‌اند. به هر حال کتاب از روزنامه و مجله ماندگارتر است. دوم هم باعث می‌شود که خبرنگاری که مشغول نوشتن یک مقاله یک صفحه‌ای است، فکر کند که دارد یک صفحه از کتابش را می‌نویسد و از کیفیت مطلبش مراقبت بیشتری کند. این گونه است که می‌توانیم یک گام به توسعه کیفی مطبوعات نزدیک‌تر شویم.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد در ادامه گفت: به این ترتیب و با این اهداف بود که کار انتشار کتاب‌های مطبوعات آغاز شد و امیدوارم که هر سه ماه یک بار بتوانیم 3 عنوان از این کتاب‌ها را عرضه کنیم. امروز کتاب‌های آقایان علی اکبر کساییان، علی اکبر جوانفکر و بیژن مقدم را رونمایی خواهیم کرد. آقای کساییان سال‌ها در روزنامه‌های کیهان و قدس ستونی به نام حلاجی داشت. بیژن مقدم هم از خبرنگاران باسابقه مطبوعات است و امروز علاوه بر مدیریت روزنامه جام جم، در این مقاله یادداشت هم می‌نویسد. ایشان از مطبوعاتی‌هایی است که هیچ گاه قلم را زمین نگذاشته است.

محمدزاده ادامه داد: کتاب آقای جوانفکر هم مجموعه‌ای از یادداشت‌های ایشان در مطبوعات است و امیدواریم ایشان هرچه زودتر به جمع ما برگردد. کتاب دیگری هم که امروز رونمایی می‌شود، کتابی است که در حاشیه چهارمین همایش مطبوعات ایران منتشر شد. این همایش بعد از 7 سال فاصله برگزار شد. این کتاب هم در 3 جلد منتشر خواهد شد که امروز از جلد اول آن رونمایی خواهد شد. از این کتاب می‌توان به عنوان گنجینه اسناد مطبوعاتی کشورمان در راستای توسعه کیفی و غنای مطبوعات بهره برد و خوشحالیم که از امروز به جمع کتاب‌های آموزشی ما اضافه می‌شود.

در ادامه این مراسم نویسندگان این کتاب‌ها به بیان سخنانی پرداختند و از کتاب‌های مذکور رونمایی به عمل آمد.