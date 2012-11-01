وبلاگ نویسان مذهبی مازندران تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جشنواره یک روزه که در دانشکده علوم قرآنی آمل برگزار شد، 754 سایت و وبلاگ استان درموضوعهای آزاد، ارزشی و انقلابی با هم رقابت کردند که از این تعداد صاحبان 10 سایت و وبلاگ استانی به عنوان برترین انتخاب شدند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در این جشنواره گفت: فضای مجازی از تاثیر والایی در عصر امروز برخوردار است و باید از این ابزارها در راستای ترویج و گسترش اخلاق و فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) از طریق وبلاگ در بین کاربران دنیای مجازی بکارگیری کرد.

حجت الاسلام ناصر شکریان افزود: هم اکنون تعداد زیادی از مساجد، هیئت های مذهبی و کانون های قرآنی مازندران دارای وبلاگ هستند، واین اداره کل نیز آمادگی برای برگزاری دوره های آموزشی برای ایجاد وبلاگ در مساجد دیگر استان را دارد.

برگزاری پانزدهمین همایش بزرگ عید غدیردر بابل



دبیر بنیاد غدیر شهرستان بابل گفت: پانزدهمین همایش بزرگ غدیر در بابل برگزار می شود.

حجت‌الاسلام بزرگ مهدی‌ پور با بیان اینکه در غدیر خم با ولایت امیرالمومنین (ع) دین کامل و نعمت بر انسان تمام شد، بیان داشت: پیامبر اکرم (ص) دین بدون ولایت علی (ع) و فرزندانش را نمی‌پسندد، سپس در غدیر خم علی و فرزندانش را معرفی می‌کند.

وی ادامه داد: حضور 120 هزار نفر جمعیت و توقف سه روزه در هوای گرم و سوزان تابستان در انتخاب علی (ع) به عنوان جانشین پیامبر اسلام نشان از اهمیت مسئله ولایت علی (ع) و فرزندانش دارد.

این مسئول افزود: بنیاد بین‌المللی غدیر بابل از سال 71 فعالیت خود را آغاز و به مدت 20 سال زیر نظر مرحوم حجت‌الاسلام هادی روحانی قرار داشته و در حال حاضر زیر نظر فرزندش حجت الاسلام حسن روحانی مشغول فعالیت فرهنگی و قرآنی است.

غدیر اکمال دین، نعمت و نبوی است



امام جمعه بابل گفت: برای نهادینه شدن کامل مسئله غدیر همه نهادها، ارگانهای دولتی و خصوصی باید به نحو شایسته‌ ای در برگزاری باشکوه جشن غدیر اهتمام کنند.

حجت‌الاسلام حسن روحانی در جلسه شورای اداری بابل با بیان اینکه غدیر خار چشم دشمنان است، افزود: دشمنان برای اینکه عظمت حضرت علی (ع) را کمرنگ کنند، منکر مسئله غدیر شدند و در چند سال اخیر نیز سایت‌های متعدد وهابیت در مقابل مسئله امامت شکل گرفت.

وی بیان داشت: در حال حاضر چند شبکه مختلف جهان دقیقا بر مسئله غدیر متمرکز شده تا غدیر را کمرنگ کنند اما به میدان‌آمدن امامت برای دشمنان بسیار سنگین و شکننده بوده و همه توطئه‌های دشمن را با شکست مواجه می‌ کند.