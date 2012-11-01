راه اندازی کانون متولیان موقوفات مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی در نشست تخصصی و کارگاه آموزشی متولیان موقوفات استان در امامزاده میر عبدالعظیم (ع) ساری اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش آشنایی متولیان به فعالیتهای خود و سیاست های سازمان بوده است.

وی افزود: متولیان با تلاش و همت در جهت احیا، اجرای صحیح نیات واقفان و در گسترش فرهنگ وقف، مردم را به امر وقف کردن طبق نیاز روز جامعه تشویق کنند.

مدیرکل اوقاف مازندران با اشاره به اینکه تاکنون 30 درصد از موقوفات متصرفی ما احیا شده است، گفت: امیدواریم با همکاری متولیان بتوانیم موقوفات دیگر را در استان احیا و زنده کنیم.

متولیان موقوفات حق تغییر نیات موقوفه را ندارند



رئیس اداره تحقیق اوقاف مازندران بر تغییر ندادن نیات وقفین خیر اندیش توسط متولیان موقوفات تاکید کرد.



رشید رضاپور اظهار داشت: متولیان موقوفات حق تغییر نیات موقوفه را ندارند و باید در حوزه تعریف شده درآمد موقوفات را هزینه کنند.

وی با بیان اینکه هزار و 13 متولی در امامزادگان استان فعالیت می کنند، افزود: تاکنون اطلاعات 427 متولی موقوفه وارد سامانه شده است.

مرمت امامزادگان یحیی و سید زین العابدین (ع) ساری



حجت الاسلام سهرابی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از مرمت امامزاده یحیی (ع) و سید زین العابدین(ع) ساری خبر داد.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی گفت: با تعامل اوقاف و میراث فرهنگی گنبد امامزادگان یحیی (ع) و سید زین العابدین(ع) واقع در مرکز شهر ساری بازسازی و مرمّت می شوند.

وی افزود: بمناسبت فرا رسیدن ماه محرم الحرام و تجمع هیأت مذهبی در این امامزادگان و با توجه به فضای ایجاد شده به وسعت 8000 متر مربع به صحن و سرای این آستانه این اقدام صورت خواهد گرفت.





