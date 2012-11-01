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۱۱ آبان ۱۳۹۱، ۱۵:۲۵

متقی طلب به مهر عنوان کرد:

معطلی مصوبه دولت در ارتباط با پارک علم و فناوری گیلان

معطلی مصوبه دولت در ارتباط با پارک علم و فناوری گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: رئیس پارک علم و فناوری گیلان از عدم اجرای یک مصوبه دولت در ارتباط با این نهاد پس از گذشت پنج سال در استان خبر داد.

مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه به رغم تمامی تلاش های مسئولان ارشد استانی و نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت مبنی بر واگذاری " مجتمع انبارهای شرکت دخانیات ایران " در رشت به پارک علم و فناوری معطل مانده در حالیکه این موضوع 100درصد به نفع استان است.

وی اظهارداشت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه 20 هزار شرکت دانش بنیان باید در کشور ایجاد شود بنابراین پارک علم و فناوری استان نیاز به فضا برای استقرار این شرکتها دارد.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان با بیان اینکه محصول تحقیقات برای تجاری سازی نیازمند شرکتهای دانش بنیان است، گفت: شرکتهای دانش بنیان باید شکل حقوقی به خود بگیرند.

وی افزود: برای شکل گیری این شرکتها در قالب حقوقی نیاز به یک ساختار حمایتی به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری است.

متقی طلب تاکید کرد: نخبگان می توانند راه تعالی و سعادت جامعه را تبیین و ترسیم کنند بدون شک توجه به این قشر جامعه و حمایت از دستاوردهای علمی و پژوهشی آنان نقش مهمی در توسعه کشور دارد.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی در زمینه تحقیقات و پژوهش مشکل ندارد، گفت: جمهوری اسلامی به لحاظ تولید مقاله در منطقه و همچنین در جهان از حیث رشد چاپ مقاله رتبه نخست را دارد.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان افزود: برای تبدیل پژوهش به فناوری و همینطور تجاری سازی قوانین متناسب در کشور مصوب شده است بنابراین باید زیر ساختها برای تحقق این مهم در تمامی استانها ایجاد شود.

وی همچنین از طراحی و ساخت زباله سوز در استان خبر داد و افزود: این سیستم به تائید محیط زیست رسیده و می تواند در حفاظت اکوسیستم شکننده استان نقش مهمی داشته باشد.

متقی طلب اظهارداشت: هم اکنون محصولات تولیدی شرکتهای دانش بنیان در استان قابلیت صادراتی دارد از اینرو باید حمایت شوند.

وی یادآورشد: با حمایت از محققان، پژوهشگران و مبتکران می توان مهاجرت معکوس نخبگان را در کشور تجربه کرد.

کد مطلب 1734033

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