معطلی مصوبه دولت در ارتباط با پارک علم و فناوری گیلان

مجید متقی طلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه به رغم تمامی تلاش های مسئولان ارشد استانی و نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی مصوبه دولت مبنی بر واگذاری " مجتمع انبارهای شرکت دخانیات ایران " در رشت به پارک علم و فناوری معطل مانده در حالیکه این موضوع 100درصد به نفع استان است.

وی اظهارداشت: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه 20 هزار شرکت دانش بنیان باید در کشور ایجاد شود بنابراین پارک علم و فناوری استان نیاز به فضا برای استقرار این شرکتها دارد.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان با بیان اینکه محصول تحقیقات برای تجاری سازی نیازمند شرکتهای دانش بنیان است، گفت: شرکتهای دانش بنیان باید شکل حقوقی به خود بگیرند.

وی افزود: برای شکل گیری این شرکتها در قالب حقوقی نیاز به یک ساختار حمایتی به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری است.

متقی طلب تاکید کرد: نخبگان می توانند راه تعالی و سعادت جامعه را تبیین و ترسیم کنند بدون شک توجه به این قشر جامعه و حمایت از دستاوردهای علمی و پژوهشی آنان نقش مهمی در توسعه کشور دارد.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی در زمینه تحقیقات و پژوهش مشکل ندارد، گفت: جمهوری اسلامی به لحاظ تولید مقاله در منطقه و همچنین در جهان از حیث رشد چاپ مقاله رتبه نخست را دارد.

رئیس پارک علم و فناوری گیلان افزود: برای تبدیل پژوهش به فناوری و همینطور تجاری سازی قوانین متناسب در کشور مصوب شده است بنابراین باید زیر ساختها برای تحقق این مهم در تمامی استانها ایجاد شود.

وی همچنین از طراحی و ساخت زباله سوز در استان خبر داد و افزود: این سیستم به تائید محیط زیست رسیده و می تواند در حفاظت اکوسیستم شکننده استان نقش مهمی داشته باشد.

متقی طلب اظهارداشت: هم اکنون محصولات تولیدی شرکتهای دانش بنیان در استان قابلیت صادراتی دارد از اینرو باید حمایت شوند.

وی یادآورشد: با حمایت از محققان، پژوهشگران و مبتکران می توان مهاجرت معکوس نخبگان را در کشور تجربه کرد.