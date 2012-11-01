سرعت بخشی به روند اجرای طرح های کشاورزی ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغر عنابستانی در کارگروه توسعه کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: بایستی برای اجرای سریع تر طرح های کشاورزی مسئولان برنامه ریزی دقیق تری داشته باشند.

وی تأکید کرد: به روز بدون اطلاعات، آمار و نظرات کارشناسی ها در ارزیابی اجرای طرح های جدید کشاورزی ضرورت دارد.

عنابستانی افزود: تفاوت نگاه مدیریتی در چهارمحال و بختیاری برای توسعه هر چه بهتر و سریع تر استان ضروری است.

وی تصریح کرد: هم اکنون روند توسعه چهارمحال و بختیاری در بخش های مختلف رو به رشد است.

۱۶ طرح در کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان لردگان تصویب شد



فرماندار شهرستان لردگان از تصویب ۱۶ طرح در کارگروه توسعه کشاورزی این شهرستان خبرداد.

علی زاهدی گفت: اعتبار مصوب برای پرداخت به این طرح ها از سوی بانک های عامل ۹ میلیارد ریال است.

وی تأکید کرد: طرح های یاد شده شامل احداث باغات، پروار بندی گوساله، توسعه طرح های دامداری، دامپروری و برقی شدن چاه های کشاورزی هستند.

زاهدی افزود: تاکنون ۱۷۰ طرح با ۲۶۰ میلیارد ریال اعتبار در کارگروه توسعه کشاورزی شهرستان لردگان تصویب شده است.

وی تصریح کرد: از این مبلغ، افزون بر ۲۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی بانک های عامل به ۵۰ طرح کشاورزی و دامداری شهرستان لردگان پرداخت شده است.

افزایش ۱۴ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل کالا در چهارمحال و بختیاری

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری از افزایش ۱۴ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل کالا در استان خبرداد.



ستار فرهادی گفت: این افزایش قیمت نسبت به سال ۹۰ انجام شده و پارسال هم نسبت به سال ۸۹ به همین میزان افزایش نرخ کرایه حمل و نقل بار در چهارمحال و بختیاری داشته ایم.

دبیر کمیته حمل و نقل و سوخت چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: افزایش قیمت یاد شده در نرخ کرایه حمل و نقل کالا به دنبال افزایش قیمت در نرخ لوازم و قطعات خودرو به خصوص روغن و لاستیک ایجاد شد.

فرهادی افزود: افزایش قیمت حمل کالا تأثیر چندانی در قیمت تمام شده کالا نداشته و جزیی از کل هزینه ها است.

پدافند غیرعامل یکی از راهکارهای اساسی خنثی کردن تهدیدات نظام است

فرماندار شهرستان لردگان پدافند غیرعامل را پایدار ترین و با صرفه ترین روش دفاع از کشور در برابر بحران ها و تهاجمات برشمرد.

علی زاهدی گفت: پدافند غیرعامل یکی از راهکارهای اساسی خنثی کردن تهدیدات نظام بوده که مورد توجه مسئولان و در رأس آن مقام معظم رهبری است.

وی پدافند غیرعامل را پشتوانه اقتدار ملی اعلام و تأکید کرد: اقدامات اجرایی پدافند غیرعامل از مهم ترین ابزارهای بازدارندگی بوده که آسیب ها را به حداقل می رساند.

زاهدی افزود: تهیه طرح های جامع پدافند غیرعامل در برابر سلاح های غیرمتعارف هسته ای، میکروبی و شیمیایی، به عنوان عامل مهم در این عرصه ها می تواند پایه های امنیت ملی را در برابر خطرات احتمالی مستحکم کند.

وی توسعه آموزش و آگاهی مردم به عنوان عامل مؤثر در تحقق اهداف پدافند غیرعامل را ضروری اعلام و تصریح کرد: مردم در مواقع بحران بیشترین کمک را انجام می دهند.

طرح آب رسانی به فضای سبز شهر کیان تصویب شد



مدیرکل دفتر امور شهری استانداری چهارمحال و بختیاری از تصویب طرح آب رسانی به فضای سبز شهرهای کیان و بن خبرداد

علی محمدی گفت: طرح آب رسانی به فضای سبز شهر بن با ۱۶ میلیارد ریال اعتبار تصویب شد.

وی تأکید کرد: طرح آب رسانی به فضای سبز شهر بن در یک افق ۱۰ ساله طبق طرح جامع شهری در ۳۸ هکتار اجرایی می شود.

محمدی افزود: طرح آب رسانی به فضای سبز شهر کیان نیز با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار در یک افق ۱۰ ساله تصویب شد.

وی تصریح کرد: طبق طرح جامع شهری شهر کیان این طرح آب رسانی در مساحت ۱۵ هکتار اجرایی می شود.