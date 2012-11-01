سنتهای اصیل عزاداری مردم اردبیل معرفی شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف اکبری بعد از ظهر پنج شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های ماه محرم تصریح کرد: بسیاری از آئینهای عزاداری در اردبیل منحصر به فرد و ویژه این منطقه بوده و باید این سنتها شناسایی، بررسی و بازگو شوند.

وی بازگویی این آئینها را در راستای ماندگاری و انتقال عزاداری اصیل به نسلهای آینده مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: یکی از این سنتهای اصیل این استان، آئین طشت گذاری است که با قدمت بیش از 600 ساله در اردبیل اجرا می شود.

فرماندار اردبیل از ثبت معنوی مراسم طشت گذاری اردبیل در فهرست آثار ملی خبر داد و افزود: همزمان با برگزاری اجلاس پیر غلامان حسینی مراسم سنتی طشت گذاری اردبیل ثبت معنوی خواهد شد.

وی با اشاره به اهمین ثبت این مراسم معنوی ادامه داد: در این آئین طی مراسمی و به یاد تشنگان کربلا در مساجد اردبیل طشت های پر از آب تا پایان محرم خاص و پرشور گذاشته می شود که مختص استان بوده و از اردبیل به سایر مناطق منتقل شده است.

اکبری با بیان اینکه اعتقاد قلبی اردبیلی ها به موضوع کربلا شهره جهانیان است، اضافه کرد: این مراسم از جمله مراسمات ویژه استان اردبیل است که لازم است به شکل معنوی ثبت و به عموم جهانیان معرفی شود.

وی با یادآوری استقبال گروههای عزاداری محلات شش گانه اردبیل از ماه محرم ادامه داد: سه روز قبل از آغاز این ماه مراسم طشت گذاری انجام می شود که لازم است اجرای آن امسال نیز با شکوه هرچه تمام تر باشد.

به گفته این مسئول برگزاری با شکوه عزاداری ماه محرم می تواند مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و اهانت کنندگان به ساحت پیامبر اکرم باشد و میزبانی نهمین دور اجلاس پیر غلامان حسینی از 16 تا 18 آبان ماه فرصت مغتنمی برای معرفی سنتهای عزاداری در این استان ایجاد م یکند.

به اعتقاد اکبری حضور مهمانان بین المللی در این اجلاس می تواند عقاید و باورهای مذهبی اردبیلی ها را به گوش کشورهای مسلمان دیگر برساند.

