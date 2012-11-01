برپایی کنگره شعر مقاومت در کرمانشاه موجب اتحاد ملتهای مسلمان خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، دادوش هاشمی در افتتاحیه سومین کنگره شعر مقاومت که صبح پنج شنبه در تالار بعثت سپاه نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه برگزار شد ضمن تبریک عید غدیر خم و خوشامدگویی به شرکت کنندگان در سومین کنگره بین المللی مقاومت و اشاره به مقام شامخ شهدا و ابراز خرسندی از از برگزاری این کنگره در استان کرمانشاه گفت: امیدوارم سومین کنگره بین المللی شعر مقاومت تاثیر بسزایی در جهان اسلام و موج بیداری اسلامی داشته باشد.

وی افزود: هم اکنون و زمان حاضر، زمان وحدت و هم بستگی است و باید همه امت های اسلامی دلهایشان را یکی کند و دست در دست هم در مقابل دشمنان اسلام و مسلمین به پای خیزند.

وی با اشاره به اوضاع کنونی مسلمانان میانمار ادامه داد: در حال حاضر مسلمانان در برخی از نقاط جهان مورد تهدید هستند و سایر مسلمانان علی الخصوص کسانی که توانایی های چون سرایش شعر دارند باید با زبان گویای شعر این ظلم و استکبار مستکبرین جهان بر مسلمانان را بیان کرده و آن را به گوش جهانیان برسانند.

وی ادامه داد: امروزه شعرای مسلمان با عشق به خداوند به پا خیزند و آنچه که تاکنون بر مسلمان گذشته و می گذرد را به رشته تحریر درآورند.

استاندار کرمانشاه گفت: شعر از عواطف انسانی بر می خیزد و شاعر کسی است که علایق ، عواطف و احساسات او نسبت به سایر افراد جامعه بیشتر است و وی باید بتواند این عواطف را با بهره گیری از احساسات مردم و جامعه خود به تصویر بکشد که این کار خود تاثیر گذاری زیادی را به دنبال دارد.

وی افزود: شعرا قادرند با سرایش یک بیت شعر تاثیر گذار، افکار عمومی را تغییر داده و خط بطلانی بر همه یاوه گویی های ستمگران بکشند.

وی ادامه داد: اگر افکار شعرای انقلابی نشات گرفته از قرآن و تعالیم قرآنی باشد آثار آن در زمان از بین نخواهد رفت و جادوان خواهد ماند.

استاندار کرمانشاه اضافه کرد: شعر اثرات مثبت و هم گرایی در مقابل ظلم و جور دارد و انسان ها را متحول خواهد کرد.

وی در پایان گفت: بر همه شاعران انقلابی و اسلامی لازم و ضروری است که با دیدگاهی خدایی شعر بسرایند تا بتوانند عواطف مسلمین را بر انگیزند.

هاشمی افزود: کسی برای خدا شعر بسراید خداوند نیز در تمام مراحل زندگی یار و پشتیبان او خواهد بود.

گفتنی است، در پایان مراسم افتتاحیه چند تن از شعرای داخلی و خارجی به شعر خوانی پرداختند.

