کشت و برداشت تمام مکانیزه پنبه از 60 هکتار مزارع گلستان انجام شد

به گزار خبرنگار مهر، سهراب سهرابی ظهر پنجشنبه در شورای کشاورزی افزود: این ماشین در صورت مناسب بودن شرایط اقلیمی می تواند در عرض یک روز حدود 5 هکتار وش پنبه را برداشت نماید در صورتیکه در حالت عادی نیاز به حدود 200 نفر کارگر است که در طول یکروز بتوانند 5 هکتار پنبه را برداشت نمایند ضمن آنکه برداشت ماشین حدود 20 درصد کاهش هزینه های تولید را به دنبال دارد.

رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی سازمان گفت: در سال زراعی جاری بالغ بر 13 هزار و 100 هکتار پنبه در استان گلستان کشت شده که تاکنون حدود 18 هزار و 700 تن وش پنبه برداشت و به 9 کارخانه پنبه پاک کنی فعال استان حمل شده است.



سهرابی افزود: برداشت وش پنبه از مزارع استان ادامه دارد و پیش بینی می شود میزان تولید وش در سال زراعی جاری به بیش از 25 ـ 23 هزار تن برسد.

اولویتهای طرح توسعه کشاورزی



رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان نیز اعلام کرد: طرح توسعه کشاورزی در استان شکوفایی بخش کشاورزی استان با اعطای تسهیلات بانکی با نرخ 7درصد در خدمت متقاضیان و فارغ التحصیلان واجد شرایط ،کارآفرینان و سرمایه گذاران است .



سید نصیر سید محمدی افزود : اولویتهای طرح توسعه کشاورزی در استان شامل مجتمع های گلخانه ای ، شیلاتی و آبزی پروری ، طرحهای امور تولیدات گیاهی، تولیدات دام و طیور، آب و خاک و صنایع تبدیل و تکمیلی بخش کشاورزی، دامپزشکی، جنگلی و مرتع و آبخیزداری و طرحهای کوچک کشاورزی خانگی است.



وی خاطر نشان کرد: از متقاضیان واجد شرایط استفاده از مزایای طرح توسعه کشاورزی و سرمایه گذاران و کار آفرینان برای سرمایه گذاری درطرحهای توسعه کشاورزی با اعطای تسهیلات ارزان قیمت با نرخ سود 7 در صد تا سقف 10 میلیارد ریال و سهم آورده 30در صد دعوت بعمل می آید به مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانهای سراسر استان مراجعه کنند.



سید محمدی گفت: سرمایه گذاری در بخش کشاورزی خدمتی است به تولید ملی کشور با ایجاد اشتغال سالم و فرصتی مناسب درتوسعه و احیاء کشاورزی استان است.



مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرگز نیز گفت: برداشت سویا از مزارع شهرستان از 25 مهر آغاز شد و انتظار می رود تا اواخر آبان ادامه می یابد.



علی عبداللهی افزود: سطح زیر کشت سویا در سالجاری سه هزار و 680 هکتار بوده که پیش بینی می شود بیش از 10 هزار تن سویا از مزارع برداشت شود.



وی در ادامه گفت: با توجه به بارندگیهای مناسب در مرحله پر شدن دانه و استفاده از مبارزه تلفیقی علیه آفات، شاهد 15درصد افزایش میانگین عملکرد در سالجاری هستیم.