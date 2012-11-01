تداوم حیات یک جامعه مستلزم حمایت از صاحبان فکر و اندیشه است

حمیدرضا خصوصی ثانی در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت برنامه ریزی با هدف حمایت و دفاع از " سرمایه های انسانی " تاکید کرد و افزود: رویکرد فناوری، دستیابی به توسعه و ثروت اقتصادی و ملی است.

وی اظهارداشت: موفقیت در عرصه اقتصاد جهانی نیازمند توسعه‌‌ فناوریست امروزه با روند سریع توسعه علوم و تکنولوژی، دست روی دست گذاشتن و اکتفا کردن به یافته ‌های قبلی علوم و تولید اقتصادی به روش‌ های قدیمی کشور را گامهای بسیاری‌ به عقب می‌ راند و از رقابت و تبادل اطلاعات و علوم با دیگران‌ باز می ‌دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در رویکرد به توسعه‌ نوآوری، بهره‌ گیری از نتایج تحقیقات بخش دانشگاهی‌ و تجاری‌ سازی آنها از اولویتهای مهم محسوب می شود.

وی افزود: با توجه به ماهیت‌ فرآیند نوآوری، دستیابی به این اولویتها نیازمند شناخت بیشتری از شرایط زمینه ‌ساز برای بروز و ظهور این‌ گونه نوآوری ها و تمهید مقدمات لازم برای‌ شکل‌ گیری آنهاست.

خصوصی ثانی اظهارداشت: با اهمیت یافتن نقش تولید، اشاعه و کاربرد دانش و فناوری در تسریع‌ روند توسعه اقتصادی کشورها بخش دانشگاهی کشور به عنوان پایگاه‌ اصلی تولید و اشاعه دانش در چالش ایفای مسئولیتهای جدیدتری در نظام ملی نوآوری قرار گرفته است.

وی یادآورشد: در همین ارتباط تجاری ‌سازی نتایج‌ تحقیقات و کارآفرینی دانشگاهی ماموریتهای جدیدی هستند که‌ انتظار می ‌رود در این برهه از زمان دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بطور کارآمدتری در این عرصه‌ها ظاهر و نقش و مسئولیت خود را در تقویت و توانمندسازی نظام ملی نوآوری ایفا کنند.